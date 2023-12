"Es una atrocidad que se prohíba la entrada de nuestros aficionados. Están limitando sus derechos"

El presidente del Sevilla afirma que se está haciendo todo lo posible para que sus aficionados puedan entrar al estadio del Lens Si todo se mantiene, los sevillistas no podrán apoyar a su equipo en el decisivo partido de Champions, donde se juegan su presencia en Europa

La afición del Sevilla no podrá entrar al estadio del Lens para apoyar a su equipo en el partido decisivo de Champions. Así lo ha anunciado el Ministerio del Interior de Francia alegando que quieren erradicar la violencia en el deporte, después de conocerse la noticia de la muerte de un hincha del Nantes durante el partido contra el Niza del pasado fin de semana. El Sevilla ya trabaja junto al gobierno de España para resolver la situación.

Pepe Casto, máximo dirigente de la entidad sevillista, ha criticado esta medida y las formas del Gobierno francés: "Nos parece una auténtica atrocidad que se prohíba a 300 aficionados que no son de riesgo, viajar y asistir a ver a su equipo. Estos aficionados han comprado sus entradas, sus viajes, sus vuelos y ayer, un domingo por la tarde y en una entrevista, el gobierno francés decidió esta barbaridad. No ha habido aviso previo ni comunicación oficial".

"Están limitando los derechos de los aficionados", declara Castro

Y parece que las malas noticias no dejan al Sevilla. Aparte de enfrentarse a un partido decisivo, donde necesitan ganar para poder quedar terceros de grupo y clasificarse para la Europa League, sin sus aficionados, el equipo andaluz lo hará con un gran número de bajas entre lesionados y sancionados. La lista de convocados se reduce a 18 futbolistas, con siete del filial.

Aunque deportivamente no haya soluciones, el presidente sevillista ya ha anunciado que están trabajando a contrarreloj para permitir que los sevillistas puedan acudir a ver este partido: "Estamos haciendo todo lo posible. Vamos a trabajar hasta última hora para que nuestros aficionados puedan entrar al estadio. No me atrevo a decir algo más que no dependa de nosotros. El gobierno de España, con el que estamos en contacto de manera directa, está intentando resolverlo, pero hasta ahora no está resuelto. Esperemos que llegue la cordura".

A pesar de todos los impedimentos, Castro confía en que el Sevilla pueda permanecer en competiciones europeas y avisa a sus jugadores: "Hay que venir a morir por defender el escudo del Sevilla. Tenemos que conseguir la victoria".