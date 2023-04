Las alineaciones probables del Bayern Múnich - Manchester City

La vuelta de los cuartos de final de la Champions League tendrá lugar en un Allianz Arena de Münich que sueña con la remontada tras el 3-0 desfavorable en el Etihad de Manchester Ambos conjuntos 'reservaron' a jugadores importantes en sus respectivos duelos de la competición doméstica, por lo que hoy se verán las caras los mejores onces de Tuchel y Guardiola

El Bayern de Münich y el Manchester City se citan hoy miércoles a las 21:00 horas en el Allianz Arena para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto 'citizen' parte con ventaja después del 3-0 en el Etihad, aunque en tierras bávaras los aficionados sueñan con poder igualar la eliminatoria en el tiempo reglamentario.

En el empate del pasado sábado ante el Hoffenheim (1-1), el combinado de Thomas Tuchel no partió con jugadores como Alphonso Davies o Musiala como titulares, dos de los futbolistas más utilizados de la plantilla alemana, ni con el sancionado Sadio Mané, que volverá a la convocatoria para el duelo de la máxima competición continental.

Para esta noche, el técnico del Bayern no podrá contar con las bajas ya confirmadas de Lucas Hernández, Manuel Neuer y Paul Wanner, y la duda de Choupo-Moting, que arrastra molestias pero ha podido entrenar con el grupo.

Por otra parte, en la victoria de los 'sky blues' ante el Leicester City (3-1), Pep Guardiola reservó a Nathan Aké y Gündogan, e incluso a la media parte sustituyó a Haaland, que se marchó después de dos goles en el primer tiempo. Además, el técnico de Santpedor cambió a De Bruyne y Rodri antes del minuto 65.

