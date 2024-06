De la Fuente: "Pedri ha vuelto"

Luis de la Fuente compareció en la rueda de prensa previa al partido ante Andorra en Badajoz con más tranquilidad de la prevista. El anuncio de su renovación hasta el 2026 fue un bálsamo y pudo centrarse en su rueda de prensa en otros asuntos y jugadores, como el caso de Pedri González.

Preguntado por el tinerfeño, De la Fuente desveló una conversación personal con el futbolista. El riojano explicó que llamó a Pedri y le dijo: "Te doy una buena noticia: 'Pedri ha vuelto', está con ilusión, trabajo y ganas de demostrar, con energía".

De la Fuente le aseguró su presencia en la Eurocopa y que no juegue presionado este miércoles en Badajoz. El míster lo calmó: "No tienes que demostrar nada en Badajoz, nuestro plan de trabajo es llegar bien al día 15 (Croacia) o el día 20 (Italia)".

Pedri jugará ante Andorra, pero será dosificado: "Veremos porque cada caso es diferente. Veremos el tiempo que Pedri jugará, pero seguiremos trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo, queremos que se encuentre con él mismo y lo está haciendo”.

"Fermín no es una sorpresa"

Otro jugador del Barça que se llevó los elogios del míster fue Fermín. "No me he llevado ninguna sorpresa", afirmó el seleccionador. No fue tan rotundo como con Pedri sobre su presencia en la Eurocopa, pero también parece asegurada. "Veremos cómo va la semana y cómo evoluciona, no es una sorpresa, podría estar en la Eurocopa por calidad y la capacidad de crecimiento que nos gusta a todo el cuerpo técnico y a mí también”.

El centro del campo con el sello blaugrana con Pedri y Fermín puede dar un gran impulso a España en la Eurocopa de Alemania.