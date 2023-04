El City sigue creyendo gracias a Haaland

El noruego metió un doblete para vencer al Leicester City por 3-1 Stones abrió la cuenta y Souttar descontó para los 'foxes'

El Manchester City, de la mano otra vez del noruego Erling Haaland, autor de dos de los goles del conjunto del español Pep Guardiola, ha entrado en modo campeón para afrontar el tramo decisivo del curso y ya acecha el liderato de la Premier League, en manos aún del Arsenal con solo tres puntos de renta.

FICHA TÉCNICA Premier League MCI 3 ________________ 1 LEI ALINEACIONES Manchester City Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte; Stones (Akanji, 46'), Rodri (Phillips, 53'); Mahrez, De Bruyne (Palmer, 62'), Bernardo Silva, Grealish (Sergio Gómez, 74'); y Haaland (Julián Álvarez, 46'). Leicester City Iversen; Faes, Soyuncu, Souttar; Castagne, Ndidi (Daka, 75'), Tielemans (Mendy, 62'), Kristiansen (Thomas, 46'); Maddison, Dewbury-Hall (Praet, 62') y Vardy (Iheanacho, 46'). Goles 1-0 M. 5 Stones. 2-0 M. 11 Haaland. 3-0 M. 25 Haaland. 3-1 M. 75 Iheanacho. Árbitro Darren England. TA: Bernardo Silva (45') / Soyuncu (89'). Incidencias Encuentro de la trigésima primera jornada de la Premier disputado en el Etihad Stadium de Manchester.

Después de arrollar al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions, el City aceleró también en la competición doméstica. Con un partido ante el Arsenal en el horizonte y seis victorias seguidas en la Premier, diez entre todos los torneos, el cuadro 'citizen' que ya ha cogido la velocidad de crucero.

En veinticinco minutos, con Haaland incansable, había sentenciado el partido ante el Leicester, que coquetea cada vez más con el descenso. El conjunto ahora dirigido por Dean Smith, que fue campeón en 2016, es penúltimo, con la salvación a dos puntos.

No era un buen momento para frenar la crisis y evitar la cuarta derrota consecutiva para los 'foxes' en el día que Jamie Vardy hizo historia en el club. El delantero se convirtió en el primer jugador en la historia del Leicester en alcanzar los 300 partidos en la Premier League.

El triunfo del City, que el miércoles pretende cerrar su pase a las semifinales de la Champions, llegó casi por inercia. No hizo grandes rotaciones Guardiola, que afrontó el duelo con la exigencia que merece el momento y la concentración necesaria.

A los cinco minutos ya tenía ventaja el campeón porque John Stones, desde la frontal, ejecutó un estupendo disparo que superó a Daniel Iversen. El central recogió un balón cabeceado por Rodri dentro del área tras un duelo aéreo con Vardy.

El segundo no tardó mucho más. En el once, Wilfred Ndidi dio con la mano a la pelota en un cruce con Jack Grealish. El penalti, advertido por el VAR, lo ejecutó Haaland, que firmó el tercero de su equipo en el 25, al efectuar un desmarque que facilitó el pase de Kevin De Bruyne. No falló el escandinavo en el mano a mano con Iversen.

Treinta y dos goles en la Premier acumula Haaland, que fue sustituido en el descanso, igual que Stones. Los resguardó Guardiola igual que a Rodri, que en el 53 dejó su sitio a Kalvin Phillips y a Kevin De Bruyne, sustituido a la hora de juego.

Nada tuvo que ver el choque tras el intermedio. El duelo se sosegó porque el City levantó el pie del acelerador aunque pudo alcanzar la goleada si Riyad Mahrez, a la hora de juego, hubiera acertado a batir a Iversen, que respondió a la perfección.

Después mejoró el Leicester. Advirtió con un disparo de Praet que desbarató Ederson poco antes de que los 'foxes' acortaran su desventaja. Fue en el minuto 75, en un saque de esquina botado por James Maddison y que cabeceó Harry Souttar. Lo frenó Ederson, pero Kelechi Iheanacho recogió el rechace y no falló.

El nigeriano tuvo el segundo en el tiempo añadido. Tiró a gol desde el borde del área, pero el disparo fue repelido por el poste derecho.