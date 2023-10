La 'rajada' de Mourinho contra el árbitro y la Serie A tras perder ante el Inter

Un gol de Marcus Thuram a nueve minutos para el final le dio el triunfo al Inter ante la Roma y el equipo interista queda ahora como líder de la serie A. Y como es habitual cuando pierde, Mourinho, que solo habló en los canales oficiales del club, tuvo palabras poco amables para el colegiado del partido Fabio Maresca.

El portugués, que sancionado vio el partido desde la grada en la primera mitad para irse al autobús del club en la segunda, lamentó la derrota de su equipo, aún sabiendo de la dificultad que entrañaba el partido.

"Lo siento por los chicos, por el resultado - palabras de Mourinho a los canales del club -. Hicieron un gran esfuerzo, el gol era evitable. Por eso lo siento. La sensación de todos era que el partido podría haber terminado en un empate , estábamos muy tranquilos. Estoy contento por el concepto de un equipo en dificultad, con la mitad del equipo fuera. Y venir aquí sin la mitad del equipo no fue fácil. Luego con un regalo de la Liga jugamos el jueves y hoy", dijo el portugués, que reprochaba que el Inter hubiera jugado el martes pasado mientras que la Roma lo hizo el jueves, por lo que tuvo menos tiempo para descansar.

Mourinho se mostró muy crítico con el árbitro, que mostró la amarilla a cuatro de sus jugadores (tres para el Inter), en el caso de Mancini, Paredes, Crisante y Ndicka: "Algunas tarjetas amarillas parecían elegidas, como las dadas a los centrales ya los dos centrocampistas. A la primera tarjeta amarilla inmediatamente cambian a Pavard, no podemos. Tras la primera tarjeta amarilla, el Inter sustituyó inmediatamente a Pavard, mientras que nosotros no podemos hacerlo. Lo siento por los chicos y su esfuerzo. Lamento no haberlo hecho, hay respeto por los jugadores , la actitud del árbitro con N'Dicka y Mancini lo demuestra todo. No hay respeto hacia mis jugadores".