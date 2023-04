¡Mourinho no se muerde la lengua y responde a Cassano!

Cassano volvió a cargar contra Mourinho por la forma en la que juegan los equipos del técnico portugués, por su manera de comunicar y por un posible retorno blanco 'The Special One' no se queda callado y le lanza varios dardos de vuelta al exjugador italiano del Real Madrid: "él se divierte, los demás trabajan en serio"

El exjugador italiano del Real Madrid, Antonio Cassano, volvió a cargar contra José Mourinho, por la forma en la que juegan los equipos del técnico portugués, por su manera de hablar y comunicarse y también por un posible retorno a los banquillos del Real Madrid. Unos ataques por parte del exfutbolista blanco a los que el entrenador de la Roma no ha dudado en responder: "en el Madrid se le recuerda por su abrigo".

"Cada uno es libre de tener sus preferencias o incluso de criticar. Pero cuando se trata de otros, como Antonio Cassano, las cosas son diferentes: él se divierte, los demás trabajan en serio. Cassano jugó en la Roma, el Inter y el Real Madrid: en el Madrid se le recuerda por su abrigo, con la Roma ganó una Supercopa sin jugar, con el Inter no ganó ni la copa de Lombardía", declaró José Mourinho en rueda de prensa, tras la victoria de la Roma ante al Torino (0-1).

"Tú sabes en cambio lo que gané con el Inter, el Real Madrid y la Roma. Él tendrá un problema conmigo, pero yo no con él. Solo le diré una cosa: cuidado Antonio, tú tienes 40 y yo 60, a veces vienen los Marko Livajas y luego es duro", añadió el portugués.

Ataques de Cassano

"No sé como logra esos resultados, porque es sólo cine. Fue un gran entrenador, pero ahora mismo puede entrenar al Real Madrid, como también puede hacerlo al San Martinés", empezó criticando Antonio Cassano, quién añadió que "puede volver al Real Madrid si Ancelotti no continúa, pero si el club blanco quiere un entrenador no llamará a Mourinho para su nuevo proyecto".

"A Mou le importa una mierda el fútbol. Ni le gusta trabajar, ni sabe comunicar ni hablar, no nos engañemos por su historia", expresó el ex del Real Madrid, Milan, Inter, Roma y Sampdoria, entre otros equipos.