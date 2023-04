Cassano vuelve a cargar contra José Mourinho

El exjugador italiano cargó duramente contra el técnico portugués por el estilo de juego de sus equipos No es la primera vez que Cassano tiene a José Mourinho en su punto de mira

Antonio Cassano, exjugador italiano del Real Madrid, Milan, Inter, Roma y Sampdoria, entre otros equipos, vuelve a criticar al actual entrenador del conjunto romano, José Mourinho, sobre su forma de dirigir a sus equipos y también sobre un posible retorno al conjunto español: "si el club blanco quiere un entrenador no le llamará a él".

"No sé como logra esos resultados, porque es sólo cine. Fue un gran entrenador, pero ahora mismo puede entrenar al Real Madrid, como también puede hacerlo al San Martinés", empezó criticando Antonio Cassano, quién añadió que "puede volver al Real Madrid si Ancelotti no continúa, pero si el club blanco quiere un entrenador no llamará a Mourinho para su nuevo proyecto".

"A Mou le importa una mierda el fútbol. Ni le gusta trabajar, ni sabe comunicar ni hablar, no nos engañemos por su historia", no dudó en criticar el exfutbolista, que también arrastra polémicas fuera de los terrenos de juego.

Antecedentes

No es la primera vez que Cassano tiene a José Mourinho en su punto de mira: "La Roma podrá quedar segunda, pero Mourinho desde que ha llegado lo está haciendo de mal en peor", criticó el italiano a 'The Special One'.

"Tengo que decir que el Inter es mi equipo y ganó la Liga de Campeones hace 11 años, pero no jugando al fútbol", comunicó hace unos años Antonio Cassano, en relación a la forma de jugar de los conjuntos dirigidos por el técnico portugués.