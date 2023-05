De Laurentiis: "Spalletti me pidió un año sabático"

El presidente del Nápoles dice que el técnico "es libre. Solo puedo estarle agradecido y es justo que haga lo que quiere, le deseo lo mejor" "Cuando un entrenador te dice ciertas cosas, que un ciclo de su vida ha terminado, no puedes evitar aceptar este deseo", asumió resignado De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, hizo oficial la marcha de Luciano Spalletti como técnico del equipo después de haber conquistado el título de la serie A después de una magnífica temporada en la que también alcanzó las semifinales de la Champions.

El presidente del equipo italiano explicó las causas del técnico en Rai 3 y la conversación que tuvo con Spalletti, que le dijo lo siguiente: "Después de todo, hice lo mejor que pude y un ciclo terminó. Me gustaría un año sabático aunque sepa que todavía tengo un contrato".

De Laurentiis recordó también cuando antes del inicio de la temporada, mencionó la posibilidad de ganar el Scudetto: "Debido a que habíamos despedido a tantos jugadores importantes, porque para mí habían cerrado el ciclo, los periodistas que son provocativos me preguntaron qué iba a hacer. Y le respondí que tal vez ganaría el Scudetto. Incluso Spalletti me miró consternado, tal vez no tenía idea de a quién habíamos comprado. Era muy bueno entrenándolos. Los autocares se dividen entre los que quieren hacer el mercado y los que entrenan, él es el que entrena. Hemos puesto a su disposición un excelente material que ha sido capaz de guiar. Hay una gran relación con los jugadores".

De Laurentiis aseguró que siempre estará agradecido a Spalletti: "Siempre le estaré agradecido, pero cuando un entrenador te dice ciertas cosas, que un ciclo de su vida ha terminado, no puedes evitar aceptar este deseo".

El presidente del equipo italiano destacó también la importancia que había tenido ganar el scudetto: "El Scudetto contribuyó a la difusión de la marca del club. Fue un hecho muy sincero. En este período, muchos estadounidenses visitan la ciudad y quieren venir a ver los juegos en el estadio porque ven Nápoles de color azul. Nielsen ha certificado que los fanáticos azules son más de 83 millones, ahora se habrán convertido en 120. También fue un éxito en términos de marketing".