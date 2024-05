Dybala: "Es un golpe muy duro no ir a la Copa América"

El delantero de la Roma Paulo Dybala expresó su "respeto" por el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, pero reconoce que es "un golpe muy duro" no disputar la próxima Copa América de fútbol, en la que Albiceleste defiende el título conseguido en 2021 en Brasil.

"Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido", explicó el futbolista de Laguna Larga (provincia de Córdoba) en una entrevista con The Athletic, publicación especializada del diario estadounidense New York Times.

El futbolista, que se perdió la pasada Copa América, pero fue campeón de la Finalissima 2022 y del Mundial 2022 con la 'Scaloneta', entiende que al técnico "le resulte difícil elegir", ya que tiene "tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa" y sólo puede seleccionar a 26.

"Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la selección argentina”, aseveró. Dybala aseguró que animará desde casa a la Albiceleste, porque tiene "muchos amigos" en el plantel liderado por Lionel Messi y deseó "de todo corazón" que Argentina se haga con el título.

El futbolista que lleva 12 años en el 'Calcio' recordó durante la entrevista la experiencia que supuso para todos los internacionales vivir junto a los aficionados el título logrado en Qatar 2022, el tercero en la historia de Argentina después de los de 1978 y 1986. "Fue una locura. Tan hermoso. Es algo imposible de olvidar para la historia y para nosotros el resto de nuestras vidas. Ver a aquella multitud desde el autobús fue increíble. Era un día increíblemente caluroso", relató Dybala, quien rememoró las dificultades del autobús para avanzar en medio de la multitud congregada desde el predio de la AFA en Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hasta la capital.

"La gente saltaba de los puentes para subir al autobús. Podían haberse roto un brazo o una pierna, pero querían estar con nosotros. Queríamos llegar al Obelisco, pero nos quedamos atascados porque la seguridad no nos dejaba pasar. Así que al final tuvimos que saltar todos, subirnos a un helicóptero y volver al campo de entrenamiento", destacó Dybala describiendo lo vivido en suelo argentino el 20 de diciembre, dos días después de proclamarse campeones ante Francia.

El pasado 20 de mayo, Scaloni ofreció una lista de 29 jugadores para los próximos amistosos internacionales previos a la Copa América: contra Ecuador, el 9 de junio en Chicago; y contra Guatemala, el 14 en Washington. El seleccionador contará con 22 de los 26 jugadores que lograron la victoria en el Mundial de Qatar 2022, entre ellos Lionel Messi (Inter de Miami), capitán de la selección, y Ángel Di María (Benfica).

Argentina debutará en la Copa América el 20 de junio contra Canadá; después se medirá el 25 a Chile; y cerrará su participación en el Grupo A contra Perú.