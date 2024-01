¡Escándalo en el Lazio-Roma! Bengalas entre aficiones y botellazo a Bove

No es un secreto que los derbis de Roma entre los 'giallorossi' y la Lazio suelen tener tensión al máximo punto. Los cuartos de final de la Coppa Italia resultaron ser una prueba más de ello, con las aficiones enfrentándose en las gradas a punta de bengala en la previa. José Mourinho no daba crédito.

El entrenador portugués mostró visiblemente su enfado al respecto, señalando los incidentes que incluían, al mejor estilo de 'Harry Potter', bengalas iluminadas de un lado a otro de la grada entre los ultras de la Lazio y los de la Roma, justo cuando los equipos calentaban antes de comenzar el choque.

Pero la cosa no quedó ahí. Sobre la segunda parte, Edoardo Bove fue sustituido por Mourinho y, al salir del campo, lo esperaban hinchas de la Lazio con botellas en mano. Un par de ellas llegaron a impactar al jugador, que mostró signos de dolor aunque Daniele Orsato no lo avistara. El partido siguió como si nada.

El partido, que se saldó con victoria para la Lazio por la mínima, clasificados a las semifinales de la Coppa Italia. No obstante, todo terminó con expulsados por ambos bandos. En los ganadores un ex del Barça, Pedro Rodríguez, vio la roja por una tángana con varios jugadores 'giallorossi', que también acabaron con diez porque Azmoun empujó con violencia a Rovella. Orsato no dudó en sacarle la roja.