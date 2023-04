Dybala: "A Cristiano le dije 'prácticamente' te odiaba de niño"

El actual jugador de la Roma ha concedido una entrevista al programa 'Scacco Capitale', de DAZN Italia, donde ha hablado de su relación con Ronaldo, de Mourinho y de su actual momento de forma El argentino lleva 16 goles y 8 asistencias en 34 partidos, y está siendo el mejor jugador del conjunto entrenado por 'Mou', que ha conseguido su renacimiento después de un par de cursos lejos de su mejor versión

Paulo Dybala está siendo la mayor arma ofensiva de la Roma en el presente curso, la cual cosa ha despertado el interés de clubes europeos. Desde su llegada, Mourinho ha intentado darle la máxima confianza posible para devolverle a su mejor versión, esa que mostró en 2018 en la Juventus.

En una entrevista concedida al programa 'Scacco Capitale', de DAZN Italia, el jugador argentino se ha abierto a hablar de distintos temas, como por ejemplo su relación con Cristiano Ronaldo en la vecchia signora, su 'rifirrafe' con Mourinho antes de fichar por la Roma, o el actual momento de forma que le ha llevado a volver a marcar diferencias en la Serie A.

En su etapa en la Juve, Dybala compartió vestuario con grandes estrellas como Ronaldo. De hecho, el nacido en Laguna Larga (Argentina) se deshace en elogios cuando habla de él. "Fueron tres buenos años con Cristiano, el equipo era muy fuerte y él nos dio algo más. En Argentina se siente profundamente la rivalidad entre Messi y Cristiano, y obviamente de niño siempre he estado del lado de Messi".

Respecto a la rivalidad entre el astro argentino y el portugués, Dybala contaba una conversación que tuvieron entre ambos en un viaje: "Una vez íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera. En un momento del vuelo se me acercó para hablar de fútbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije 'prácticamente te odiaba de niño'. Nos reíamos de esto y siempre hemos tenido una buena relación entre nosotros, un buen diálogo".

Rememorando batallas con la Juventus, el actual jugador de la Roma también habló sobre un 'rifirrafe' que tuvo con su actual entrenador, José Mourinho: "Contra el Manchester en Champions, cuando yo todavía jugaba en la Juve, habíamos discutido. Fui a decirle que no tenía necesidad de hacer ese gesto (gesto del Triplete a los aficionados de la Juventus, recordando su etapa en el Inter). Lo primero que me dijo cuando me llamó fue si recordaba ese momento, nunca me había pasado que un entrenador de otro equipo hiciera algo así durante un partido. Pero ese episodio se quedó en el campo", aseguraba.

Hablando de Mourinho, Dybala destaca la importancia que ha tenido el portugués en el proyecto. "Mourinho tiene una imagen y un poder importante por todo lo que representa en el mundo del fútbol. Antes de llegar aquí, a Roma, hablamos dos veces, me llamó cuando aún estaba en Turín. Es muy bueno cuando habla y cuando quiere meterse dentro de alguien. Sentí un sentimiento especial con él, es difícil en el mundo del fútbol encontrar a alguien que te diga las cosas de una manera sincera. Tengo una relación directa y sincera con él, hablamos mucho... Queremos lo mejor para la gente, hizo historia en el fútbol. Es muy sincero, es bueno preparando partidos. Casi todo lo que te dice en el campo sucede. Entiende muy bien el fútbol, como demuestra el hecho de que ha ganado en casi todos los equipos que ha dirigido", sentenciaba.

Por último, sobre la posibilidad de llevar el histórico dorsal '10' en la Roma, el argentino contaba: "El 10 de la Roma siempre será Francesco Totti. Así como para Del Piero en la Juve. En la Juve el club me pidió directamente que me pusiera el 10 y fue un placer enorme. Nunca digas nunca, evidentemente era una responsabilidad única", concluía.