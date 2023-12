Chiellini anuncia su retirada

Giorgio Chiellini se retira. El histórico defensor de la Juventus cuelga las botas a sus 39 años tras la disputa de los 90 minutos de su segunda final de la MLS con Los Ángeles FC, esta vez con derrota ante Columbus Crew.

"Ha sido un viaje hermoso en América, y este podría haber sido mi último partido. Tomaré algún día más para reflexionar", comentaba Chiellini el pasado sábado tras el partido. Finalmente, la leyenda italiana ha anunciado este martes a través de sus redes sociales que deja el fútbol tras una dilatada trayectoria. Tal y como afirman desde Italia, Chiellini pasará a formar parte de la directiva de la Juventus la próxima temporada.

"Has sido el viaje más bonito e intenso de mi vida. Lo has sido todo para mí. Contigo he recorrido un camino único e inolvidable. Pero ahora es el momento de comenzar nuevos capítulos, enfrentar nuevos desafíos y escribir más páginas importantes y emocionantes de la vida", es el texto que acompaña a un emotivo vídeo.

Tras iniciar su carrera profesional en Livorno y Fiorentina, Chiellini aterrizó en la Juventus en la campaña 2005/2006. Desde entonces disputó un total de 17 temporadas como bianconero antes de finalizar su carrera en Estados Unidos.

Con el conjunto turinés levantó 9 Ligas, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa y una Serie B, además de disputar dos finales de Champions. Chiellini se convirtió en leyenda y formó un trío defensivo para la historia junto a Barzagli y Bonucci.