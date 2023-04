El 'Caso Rafa Leão' podría estar cerca de resolverse

El Lille asumiría la deuda Rafa Leão con el Sporting. Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando se desató una fuerte crisis en el Sporting, en la que varios jugadores rescindieron con el club de forma unilateral El único caso pendiente por resolver es el de Rafael Leão, que fichó por le Lille en el verano de 2018 y que un año más tarde fue adquirido por el AC Milan

Los Rossoneri revitalizaron su campaña con una sorprendente victoria por 4-0 ante el líder Napoli la semana pasada, un resultado notable teniendo en cuenta que se enfrentarán nuevamente el próximo miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, el foco milanista se encuentra en asuntos fuera del terreno de juego, específicamente en las extensiones de contrato de sus mejores jugadores, incluidos Giroud, Brahim Díaz, quien está cedido con opción de compra del Real Madrid, y Rafael Leão, del que sigue vivo el gran culebrón de su deuda con el Sporting de Portugal.

"Hay una voluntad mutua de renovar y es una buena premisa. Hay complejidades particulares, pero las estamos enfrentando con confianza con la esperanza de encontrar una solución para el final de la temporada", comunicó Ricky Massara a Sky Sport Italia antes del duelo ante el Empoli. "Dar porcentajes es un poco difícil: o renueva o no, siempre es al 50%. Ha habido momentos en los que parecíamos más cerca, otros un poco más lejos. Es una situación que queremos resolver. Está claro que al final de la temporada tenemos que entender si habrá la posibilidad de extender", añadió el director deportivo del AC Milan.

Milan director Massara on reports that Lille will assume full payment of €20.3m that Rafa Leão has with Sporting: "We're following the situation as we're interested but we're not directly involved into it". 🇵🇹



"We are confident, we hope that they will find a solution". pic.twitter.com/J4cs9FwNS1