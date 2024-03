Acerbi no será sancionado por racismo "por falta de pruebas"

El juez deportivo, Gerardo Mastrandrea, decidió este martes no sancionar al jugador del Inter Francesco Acerbi por falta de pruebas en relación a los supuestos insultos racistas denunciados por el brasileño del Nápoles Juan Jesus en un partido de la Serie A italiana.

Según la sentencia del juez deportivo, básicamente, de las investigaciones no surgió ningún otro material probatorio que el testimonio del brasileño y por este motivo, el jugador italiano, de 35 años, no fue sancionado ni descalificado y estará en la convocatoria para el partido contra el Empoli el lunes 1 de abril.

El supuesto insulto racista tuvo lugar en el minuto 59 del partido entre Inter y Nápoles, cuando Juan Jesús llamó al colegiado Federico La Penna para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado.

"No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien", se lee en los labios Juan Jesus, en un vídeo viral en redes sociales, mientras se dirige al colegiado y se señala el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje 'Keep Racism Out' (dejar el racismo fuera, en español).

La FIGC recibió este miércoles la petición del Juez Deportivo de la Serie A, organismo sancionador del campeonato italiano, de "profundizar" en el posible caso de racismo.

Juan Jesus y Acerbi durante el Inter-Nápoles / LAP

Desde ese momento, la federación empezó a recabar imágenes y audios del partido para elaborar un informe que será enviado a la Serie A en la próxima semana para que el organismo sancionador pueda emitir una sentencia.

"De mi boca nunca han salido frases racistas. Es lo único que puedo decir. Sé que nunca he dicho frases racistas, llevo 20 años jugando al fútbol y sé lo que digo. Estoy tranquilo", declaró el jugador. Acerbi había sido excluido de la convocatoria de la selección italiana después de este episodio. "Fue él quien lo entendió mal. Me duele haber dejado la selección, al racismo le digo 'vete a la mierda'", añadió.