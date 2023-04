¡Escándalo en el Bayern! Investigan un posible lavado de dinero en la directiva

Según avanzó 'Bild', el pasado martes agentes de la Oficina Federal de la Policía Criminal registraron la sede del club El motivo es un procedimiento de lavado de dinero del oligarca ruso Alisher Usmanov, que mantiene una buena relación con Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern

Las cosas no van nada bien en el Bayern de Múnich. La situación deportiva del club no es la mejor tras la salida de Julian Nagelsmann y la llegada de un Thomas Tuchel que todavía está en proceso de adaptación. Sumado a esto, hay un gran lío que apunta a la directiva del conjunto bávaro. Con un nombre propio como posible señalado: Uli Hoeness, Presidente de Honor del club.

'Bild' ha informado de un registro policial que se produjo el pasado martes en las oficinas del club para investigar un proceso de lavado de dinero del oligarca Alisher Usmanov. La cuestión es que Usmanov, que es un confeso admirador de Vladimir Putin, mantiene también una muy buena relación con Hoeness.

El Presidente de Honor del Bayern conoce a Usmanov a raíz de que comparten villas en el Lago Tegernsee, una localidad de Baviera a la que se mudó el oligarca ruso antes de marcharse en marzo de 2022 después de 'congelarse' sus bienes por el ataque de Rusia a Ucrania. Hoeness, además, le regaló a Usmanov entradas 'VIP' para partidos importantes del Bayern en Champions, según informó 'Bild'.

La policía alemana iba en busca de evidencias del presunto lavado de dinero de Usmanov, por lo que el Bayern de Múnich fue objeto de su interés. Explicaron que "uno de los puntos de contacto entre el oligarca y el Bayern es el presidente de honor Uli Hoeness", según esta información.

Los investigadores confirmaron a 'Bild' que el proceso por el lavado de dinero no se ha completado todavía. Además, las autoridades del Bayern de Múnich todavía no se han pronunciado al respecto y habrá que ver en qué queda la investigación y si Hoeness estaría implicado o no en este presunto delito.