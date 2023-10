Boateng, a punto de materializar su regreso

Jerome Boateng está a punto de completar su transferencia de regreso al Bayern de Múnich El defensor ya entrena con el combinado bávaro a la espera de concretar el fichaje

Jerome Boateng, experimentado defensor de fútbol, está a punto de completar su transferencia de regreso al Bayern de Múnich, el club en el que pasó gran parte de su carrera. El jugador, que se encuentra actualmente como agente libre, está en las etapas finales de las negociaciones con el Bayern, y la mayor parte del examen médico ya está en marcha.

La noticia del regreso de Boateng al Bayern ha generado gran interés en el mundo del fútbol. A pesar de las especulaciones que lo vinculaban al Real Madrid, Fabrizio Romano, conocido periodista especializado en traspasos, informó que el club merengue nunca se acercó al defensor en los últimos días. Esta noticia sorprendió a muchos, ya que se había especulado con un posible interés del Real Madrid debido a la lesión de David Alaba.

Jerome Boateng es conocido por su experiencia y calidad en la defensa, habiendo tenido un destacado paso por el Bayern de Múnich antes de unirse al Olympique de Lyon en 2021. Ahora, su regreso al club bávaro ha sido bien recibido por los aficionados y promete reforzar aún más la sólida defensa del Bayern en la temporada actual.

🔴 Jerome Boateng training with Bayern today ahead of his free transfer with a short term contract. pic.twitter.com/HHqONMKAIV