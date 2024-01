Sandor Martín da otro gran paso hacia el Mundial

Sandor Martín sigue velando armas de cara al complicado acuerdo empresarial que le permita ejercer su derecho como aspirante oficial al cinturón superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) que posee el estadounidense Devin Haney.

El universitario catalán está más cerca que nunca de cumplir su sueño de pelear por el título universal, pero curiosamente en el mundo del boxeo ni esta condición de aspirante oficial asegura al cien por cien poder hacer realidad estos combates.

'The Dream' Haney pasó por encima de su compatriota Regis Prograis el pasado 9 de diciembre (los tres árbitros puntuaron la pelea 120-107), algo que no sucedió por cierto en su controvertida victoria anterior contra Vasyl Lomachenko.

El CMB fue claro al designar a Sandor Martín como aspirante oficial mientras Haney trataba de buscar recovecos en su deseo de encontrar otra pelea más mediática, por ejemplo con Ryan García como rival. O incluso subir de peso con el genio Terence Crawford como monarca absoluto del peso welter.

Sandor Martín, del KO Verdun a la cima del boxeo / VALENTÍ ENRICH

Pues bien, el púgil del KO Verdun barcelonés al que entrena su padre Rafa Martín sigue trabajando en la sombra y este jueves ha dado un paso de gigante a la hora de defender sus derechos al firmar un contrato con la prestigiosa promotora Top Rank.

De esta forma, su promotora desde hace años OPI Since 82 (italiana) unirá fuerzas con Top Rank para hacer realidad esa pelea por el cinturón universal. Y el propio 'Arrasandor' ha pasado a la acción con su habitual calidad comunicativa.

"Devin Haney se hace llamar 'El Sueño', pero yo seré su peor pesadilla. Voy a ser el próximo campeón mundial superligero. Él debe elegir ahora si quiere perder el cinturón en el ring o subir al paso welter", explicó el barcelonés.

Sandor Martín, en su polémica derrota ante Teófimo López / EFE

El afamado presidente de Top Rank, Bob Arum, comentó: "Hemos visto el inmenso talento de Sandor Martín y TOP Rank está encantado de asociarse con OPI Since 82 para ayudar a Sandor a recibir su merecida oportunidad de pelear por el título mundial".

"¡Lo próximo será el cinturón! Estamos contentos por tener el apoyo de Top Rank para las próximas peleas de Sandor. Ya demostró su valía con Mikey García y con Teófimo López", aseguró OPI Since 92 en una nota.

Por tanto, la suerte está completamente echada. Mientras trabaja en la organización de la espectacular velada del 27 de enero en Las Arenas de Barcelona en la que boxeará otro talento como Cristóbal Lorente, el catalán Sandor Martín sigue construyendo su carrera con inteligencia tanto dentro como fuera del ring ahora ya como padre tras hacer abuelo a su entrenador y emblema del KO Verdun, Rafa Martín.