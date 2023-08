Isco, en su presentación con el Betis: "Los béticos están a muerte conmigo"

El Real Betis Balompié ha llevado a cabo la presentación oficial de sus recientes adquisiciones Isco, emocionado por su nueva aventura. Bartra, agradecido por el retorno. Riad, feliz por la oportunidad

Con una expectación que ha mantenido a los aficionados en vilo, el Real Betis Balompié ha llevado a cabo la presentación oficial de sus recientes adquisiciones: Isco Alarcón, Marc Bartra y Chadi Riad. El club ha dado la bienvenida a estos tres jugadores, que prometen fortalecer aún más la plantilla verdiblanca de cara a la próxima temporada.

Isco Alarcón, conocido por su elegante estilo de juego y su habilidad en el centro del campo, se ha mostrado emocionado por unirse a la familia del Betis y ansioso por aportar su experiencia y talento al equipo. Marc Bartra, por su parte, ha expresado su gratitud por la oportunidad de regresar a su antiguo club y ha destacado el ambiente único que se vive en el Benito Villamarín.

Finalmente, Chadi Riad, una promesa emergente en el fútbol, ha compartido su emoción por dar el paso a un club de la talla del Betis y ha agradecido la confianza depositada en él.

ISCO, CON GANAS DE EMPEZAR

"Quería venir aquí por el proyecto, por los compañeros. Es un buen sitio para disfrutar de fútbol y volver a pasármelo bien. Ojalá vaya bien para todos. El míster me conoce de nuestra época en el Málaga, vivimos momentos muy bonitos y ojalá los vivamos aquí también. Su fútbol ofensivo y asociativo me gusta a mí, podemos entrar en buena sintonía", comunicó Isco, confiante en recuperar con el combinado bético su mejor versión.

Un proyecto atractivo para el futbolista malagueño, del que Pellegrini ha sido clave en su decisión: "Es una de las personas por las que estoy aquí. Me llamaron y me transmitieron mucho cariño y mucho apoyo, también hablé con Joaquín y todos me hablaron bien del proyecto. Jugadores como Marc se van y desean volver. Quiero sentir eso, sentirme en casa. Quiero crecer aquí y que nos lo pasemos bien".

Si algo no le falta a Isco es motivación en su nueva etapa: "Mi familia me aguantó en este tiempo sin jugar al fútbol y tiene mucho mérito. Llego en un buen momento, tengo ganas de demostrar el fútbol que llevo dentro. Creo que vamos a disfrutar todos juntos".

Una etapa 'delicada' en la ciudad en términos de la rivalidad entre su nueva entidad y su excombinado, el Sevilla FC: "No me dio tiempo a salir a la calle mucho aún, pero los béticos me transmiten mucho cariño y están conmigo a muerte. De la otra parte los mensajes no son tan positivos por la rivalidad. Pero somos profesionales, me dedico a esto y ahora me debo a mi club. Espero que no me pase nada por aquí..."

Una aventura con el Sevilla de la cual ya ha pasado página: "Ya conté lo que pasó, no quiero mirar atrás sino mirar hacia delante. Vengo al Betis porque es un equipo grande y está haciendo las cosas muy bien. Venir fue una decisión fácil. ¿Felicitación del Sevilla? No lo sé, no he mirado el móvil, se me estropeó en el camino a México y no manejo todavía el Icloud".

EL RETO DE MARC BARTRA

Por su parte, Marc Barta analizó ante la prensa sus opciones de jugar y su motivación para luchar por los minutos: "A mí me encantan los retos grandes. Hay mucha competencia dentro del equipo, hubo mucha evolución aquí. Vengo a sumar en todo, dentro y fuera del campo. Ojalá llevemos al Betis a lo más alto”.

También habló del adiós de Joaquín y del ambiente que se respira en el Betis: “Ha dejado un vacío imposible de igualar. Significa mucho para el beticismo y también en el vestuario. Yo pasé años muy bonitos aquí, me encanta la cultura que hay en Sevilla. El Betis representa la ilusión de cómo se vive aquí. También siento que en este vestuario estoy con mis amigos".

"Llegué a Turquía y sabía que iba a un sitio que requería mucho compromiso. No pudo ser ese objetivo de jugar la Champions y no fue fácil en los primeros meses. Me daba mucha nostalgia ver lo que pasaba en el Betis en el día a día. Pero saco cosas positivas de ese año, a nivel mental fue muy importante. Más que tardar, estaba esperando que Ramón me llamara. La decisión estaba tomada antes de rescindir, el club sabía de primera mano cuál era mi decisión", explicó Marc Bartra.

LA OPORTUNIDAD DE CHADI RIAD

Finalmente, Chadi Riad trató de definirse para darse a conocer: "En Primera el balón vuela, lo he notado desde el principio. Me considero un central rápido, puedo jugar con la línea adelantada sin miedo a las espaldas. Vengo de una buen escuela para la salida de balón. Este club es gigante, sólo me queda entrenar duro y aprender de ellos para ganarme todos los minutos posibles. ¿Futuro? En principio vengo por una cesión, pero espero estar mucho tiempo aquí".