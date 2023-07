Canales se despide entre lágrimas

El jugador cántabro no ha podido evitar emocionarse en su despedida como jugador del Real Betis "Me da mucha pena irme, pero es algo meditado", ha confesado emocionado

Tarde de emoción en las instalaciones del Real Betis con la despedida de un jugador que ha marcado mucho a todos los aficionados y compañeros que ha coincidido en estos cinco años que ha jugado en el Heliópolis. Sergio Canales ha decidido vivir una aventura más 'éxotica' y se va a México, tras pasar durante toda su carrera por varios clubes españoles. Estas dos últimas temporadas ha sido uno de los capitanes del Betis y su marcha ha dolido mucho a la entidad de Sevilla.

El jugador en una entrevista que se ha emitido después del anuncio oficial, se ha mostrado agradecido a todo lo que ha vivido, por lo que considera "el Betis ha sido el club más importante de mi carrera deportiva".

Canales no ha podido rechazar la oferta de 5 millones de euros netos de Rayados, que percibirá en cada uno de los tres años de contrato que tiene con su nuevo club, lo que ascenderá a un beneficio de 15M€ por estar tres temporadas. A sus 32 años, Canales ha firmado lo que podría ser su último gran contrato como futbolista profesional. Pese ampliar su contrato en diciembre del año pasado.

Los verdiblancos recibirán una cantidad cercana a los 17 millones de euros que servirán para invertir en un reemplazo del jugador, con nombres como Lo Celso, Fornals, Darder o Riquelme entre los objetivos del equipo de Pellegrini.

"He aprendido muchísimo de los compañeros, de los cuerpos técnicos que he tenido, y en especial de la gente que trabaja en el club que ha sido especial para mí. El Betis es el sitio más importante de toda mi carrera, el club más importante en todos los sentidos. Me da mucha pena, pero es algo meditado. Entiendo que sea difícil porque tenía pensado retirarme también aquí... El año pasado fue muy duro, la verdad, y nada, estoy seguro de que van a llegar muchos éxitos".

Joaquín se despide de Canales

Dos cosas con las que se quedaría Canales de su paso por el Betis las tiene muy claras: "levantar la Copa fue increíble, he compartido con Joaquín, leyenda del fútbol mundial diría yo y un gran amigo. Las risas que me ha dado y transmitido es increíble".

En el acto de despedida, Joaquín le ha dedicado unas palabras emotivas: "se va una parte muy importante de este escudo, el cariño que le tenemos todos los béticos es muy grande, han sido cinco años increíbles" Para finalizar, Joaquin ha querido mandarle todos los ánimos en su nueva aventura, dejándole la puerta abierta del Villamarín para siempre "aquí siempre tendrás a tu casa, en México te va ir bien porque eres un gran profesional".