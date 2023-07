Bellerín: “La oportunidad de volver al Betis es lo más grande que me ha pasado”

Tras su paso como cedido en el Villamarín, hace dos años, solo pensaba en volver a Sevilla "Yo decidí volver aquí desde el momento en que me fui"

Héctor Bellerín vió cumplido el sueño de su padre, bético confeso, al vestir la elástica verdiblanca hace dos años. El lateral barcelonés, conectó de una manera muy profunda con toda la afición y el club del Heliópolis, hasta el punto que rompió a llorar en su despedida, con tan solo seis meses en el equipo.

El jugador confiesa que "no fue posible seguir en el Betis por diferentes motivos". Ahora vuelve con una sonrisa de oreja a oreja y ya lo avisó cuándo se marchó ahora hace poco más de un año: "Espero volver a veros pronto". Su deseo se ha cumplido y ha sido más pronto de lo que esperaba.

El amor que le ha dado tanto la ciudad como la afición del Betis han sido los detonantes para poner tantas ganas para volver al Villamarín: "Siento que mi relación con la afición es muy bonita, he sentido mucho cariño durante este año. He seguido visitando Sevilla, conocí aquí a mi pareja, me encanta la ciudad, me tiene enamorado, y siempre que he tenido unos días he venido a disfrutar de su gente y de sus calles. He recibido mucho cariño y es algo muy bonito, no sólo por las redes sino por las calles, se lo intento devolver en el campo".

Tras una temporada muy difícil para Bellerín, el jugador se mostró muy motivado en esta aventura que espera que sea por las cinco temporadas que ha firmado. Tras visualizar un vídeo dónde aparecieron familiares y amigos del barcelonés, afirmo que "estoy flipando ahora mismo. Ha sido un año muy difícil para mí y es muy importante para mí estar aquí".

El Real Betis quiere dar un paso muy importante con los fichajes que ha hecho y desde las oficinas del Villamarín confiesan que el objetivo de entrar a Champions puede ser realista. Esta temporada han estado muy cerca y disputarán la Europa League.