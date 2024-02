Rublev se suma al Barcelona Open

Andrey Rublev, n.º 5 actual en el ránking ATP, confirma su participación en el Open Barcelona, que se disputará durante el mes de abril. El ruso es el tercer jugador en anunciar que jugará el torneo. Lo hicieron previamente los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

La primera vez que compitió el Open Barcelona fue en el año 2015. Debutó en la fase previa ganando ante Fernando Verdasco, pero cayó en segunda ronda contra Fabio Fognini. Su última participación fue en 2021, tras perder ante el actual campeón del Open de Australia, Jannik Sinner, en los cuartos de final.

No jugó en el año 2022 y 2023

Pese a ser miembro del RCT Barcelona-1899, el ruso no jugó en las ediciones 2022 y 2023. En una entrevista en el medio ruso Kommersant, explicó por qué prefirió jugar en ese momento el Serbia Open y no el torneo barcelonés: "El torneo de Barcelona es como si fuese mi casa, porque soy miembro del RCT Barcelona. Pero tenía razones para tomar esta decisión. Los organizadores del torneo no se portaron bien con algunos jugadores, entre ellos yo. No quiero entrar en detalles, pero eran cosas significativas y por eso no me extraña que faltasen algunos nombres conocidos entre los participantes. Por eso acepté la invitación del Serbia Open y me salió bien. En Belgrado me han tratado diez veces mejor de lo que esperaba". La organización lamentó las declaraciones de Rublev.

En este 2024, el público barcelonés podrá ver el retorno de Rublev a las pistas del Open Barcelona tras dos años sin poder disfrutar de su tenis.