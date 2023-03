Ferrer se confiesa: "Firmaría una final entre Nadal y Alcaraz"

David Ferrer y su deseo para el 70 aniversario del Open Banc Sabadell "Será uno de los mejores carteles por nivel de ranking de la historia del torneo", asegura el director valenciano

David Ferrer es el director del Barcelona Open Banc Sabadell desde 2019. El valenciano analiza en una entrevista concedida al diario Marca la próxima edición del clásico de la tierra además de su nueva condición como capitán de Copa Davis.

De hecho, recién ha empezado a compaginar los dos cargos: "Como capitán aún no he debutado. Tengo que dar la lista un mes antes del 'playoff'. Ahora mismo, estoy inmerso en un mes de mucho trabajo por el torneo. Ser director también me permite ver la evolución de los tenistas españoles. Los dos cargos se pueden combinar perfectamente. Me siento muy realizado en las dos funciones".

De cara al torneo barcelonés, Ferrer revela su final soñada entre Alcaraz y Nadal: "Por supuesto que lo firmo. Claro que me gustaría que dos españoles jugaran la final. Nadal contra Alcaraz aportaría muchísimo al torneo y daría carisma. Como director lo importante es que los jugadores estén bien y que tengan todas las facilidades posibles. Si la final es Carlos contra Rafa, Bautista o Medvedev ya no depende de mí".

Ferrer se muestra muy orgulloso del cartel que presentará el Open Banc Sabadell: "Se ha hecho un gran esfuerzo, por parte del club y Tennium también. No habrá ningún torneo ATP 500 con este nivel si ninguno falla. Pero las lesiones no las podemos controlar, pero sin duda será uno de los mejores carteles por nivel de ranking de la historia del torneo".

La celebración del 70 aniversario del torneo ha permitido este año elevar el presupuesto: "Por supuesto que jugadores tan buenos tiene un coste, pero ellos quieren venir, y el coste es menor que en otro torneo con menos historia que éste. Ya lo pude vivir como jugador".

Y Daniil Medvedev ha sido una de as últimas incorporaciones: "No ha sido fácil porque teníamos la lista prácticamente cerrado. El torneo ha hecho un gran esfuerzo pero también habla muy bien de él que quisiera venir y pusiera facilidades justo cuando lo estaba ganando todo".

La lesión de Nadal no ha sido impedimento para que el balear esté en Barcelona, pese a que había dudas sobre su presencia: "No, estaba tranquilo en este aspecto porque estoy en contacto con su médico, Ángel Ruiz Cotorro. Estaba tranquilo que a la tierra llegaría bien.También estoy pendiente de Pablo Carreño, que está lesionado del codo".

Ferrer, por otra parte, reconoce no haberse sorprendido por el exitoso regreso de Alcaraz a las pistas: "Sí que pensaba que en tierra tenía opciones de hacer buenos resultados porque tiene mucho nivel y en los primeros partidos no te enfrentas a tenistas 'top'. Pero que ganara Indian Wells me ha sorprendido para bien".

El capitán del equipo español es consciente del excelente momento por el que atraviesa el tenis español: "Sí que somos la envidia porque es muy difícil que se den este tipo de situaciones. Yo siempre decía que cuando Rafa se fuera habría un vacío. Jugadores buenos siempre iba a haber pero de la calidad de Nadal, imposible. Y sale Carlos, que es complicado que gane lo que ganó Rafa, pero es un tenista especial. Y es seguro que marcará la historia en el tenis mundial".