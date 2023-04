Feliciano López se despide de Barcelona: "Aquí soñé que podía ser tenista"

El tenista toledano perdió en tres sets ante el belga David Goffin y se despide del torneo Feliciano se retira 22 ediciones después de su debut en el Barcelona Open Banc Sabadell

Feliciano Lopéz dijo tras jugar su último partido en el torneo Conde de Godó que aquí una vez soñó que podía ser tenista, y lo consiguió, después de una carrera longeva que se inició como profesional en 1997 y ha vivido grandes momentos.

Le preguntó Alex Corretja, extenista y ahora comentarista en Teledeporte, si después de 22 ediciones era bonito volver a jugar en la pista central del Real Club Tenis Barcelona, su club, y 'Feli' López hizo un rápido repaso a su carrera, sobre todo a sus inicios en Barcelona.

"Aquí soñé que podía ser tenista. Vine con 14 años a Barcelona, era un niño, como muchos otros que vinieron entonces aquí, y soñaba con ser tenista. Venía aquí a entrenar con muchos de vosotros -le dice a Corretja-, era un placer venir aquí a entrenar, un lujo", señaló.

Pensó que algún día podría jugar el Godó y ese día llegó dos años después. "Si me hubieran dicho que iban a pasar tantos años desde entonces hasta hoy, la verdad es que hubiera dicho que es imposible. Me siento superafortunado, he jugado muchos años, los últimos de mi carrera han sido muy buenos, me han pasado muchas cosas bonitas y no me lo esperaba", admitió.

En total han sido 22 participaciones en Barcelona, llegó para aprender y se va con siete títulos individuales, seis de dobles, cuatro Davis y 18,6 millones de dólares en premios. Ahora es el 593 del mundo y su mejor clasificación fue la duodécima posición mundial en 2015, pero es que estuvo diecinueve años en el 'top 100' (2002-2020) y con 37 años, en 2019, ganó el individual y los dobles en el prestigioso torneo londinense de Queen's.

Dice que se retira por el físico. Su cuerpo no da para más. El partido jugado contra David Goffin ha sido el cuarto que ha disputado esta temporada. Perdió en primera ronda en Murcia contra Matteo Arnaldi, ganó en Acapulco a Christopher Eubanks y cayó después con Frances Tiafoe.

"Me retiro por el físico, a pesar de que he tenido mucha suerte en mi carrera. El año pasado empezó un poco torcido para mí porque fui a Australia con COVID y pasaron una serie de cosas que me hicieron darme cuenta de que quizás mi carrera se estaba acabando y a finales de año decidí que este era mi ultimo año", recordó.