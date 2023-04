¡Oficial! Nadal no estará en el Barcelona Open Banc Sabadell

El balear sigue sin recuperarse de la lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda Al igual que la temporada pasada, se centra en Madrid y Roma antes de la llegada de Roland Garros

Era un secreto a voces y finalmente este viernes se han confirmado las malas noticias para el Barcelona Open Banc Sabadell que arranca este próximo lunes. Rafa Nadal ha anunciado que no se encuentra todavía recuperado de la lesión que sufrió en Australia y no podrá partir finalmente en el cuadro.

“Aún no me encuentro preparado y sigo mi proceso de preparación para la vuelta a la competición" ha asegurado el balear, quien todo apunta que planificará el mismo calendario que la temporada pasada antes de la llegada de Roland Garros.

Los Masters 1000 de Madrid y Roma son ahora el objetivo de Rafa Nadal antes de la llegada del segundo Grand Slam del año.

