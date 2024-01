La rueda de prensa de Xavi, en directo

"No querían que me marchase"

"Que no me vaya. Que es mala decisión. Hay gente que no la entiende. Cariño, estima... espectacular. Empezando por los jugadores. Me siento muy querido y no tiene precio. Hemos hecho un buen trabajo. Esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias. Hemos asentado unas bases muy buenas para el próximo entrenador que pueda venir".