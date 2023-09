Xavi : "Veo complicado estar 15 años en el Barça"

El técnico se mostró muy feliz por la renovación aunque duda que pueda convertirse en un 'Ferguson' azulgrana Invita al equipo a seguir manteniendo la línea de los últimos partidos y anuncia dos rotaciones por duelo, como mínimo.

"Tranquilos, la renovación está hecha. En breve lo anunciaremos". De las 24 preguntas que se le hicieron a Xavi, siete fueron sobre la ampliación de su contrato. Casi un tercio. Hay ganas de anunciar oficialmente la continuidad del técnico del Barça hasta 2025.

Siempre puntual, su presencia en la sala de prensa se retrasó unos 25 minutos del horario previsto. Por la Ciudad Deportiva Joan Gamper se había visto al presidente Joan Laporta y al vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, lo que desencadenó las especulaciones. ¿Y si quizá estaban para acompañar al técnico en la firma de su nuevo contrato?

"La renovación está acordada desde hace días. No sé cuando pero se anunciará pronto". Incluso se atrevió a bromear sobre que no habría "mejor plan" para hoy por la tarde, aunque Barcelona esté de lleno metida en las fiestas de la Mercè, que firmar su nuevo contrato. "No se me ocurre nada mejor, cierto. A ver si me dan cita", soltó.

Ya en serio, a Xavi se le vio tremendamente feliz. Porque seguirá en su club, su casa, y porque el camino transcurrido hasta el día de hoy ha sido de evolución constante para bien. "Creo que llegamos al Barça en un momento muy difícil. Con unas circunstancias deportivas, económicas y psicológicas muy difíciles. Recordamos esa etapa y vemos lo que hay ahora y se ha trabajado muy bien. Es un proceso de construcción y formación, pero estamos compitiendo y realizando buenos partidos. Esta debe ser la temporada de la confirmación en cuanto al juego y los resultados. Yo, personalmente, me siento con mucha confianza", afirmó.

Ahora bien, Xavi no cree que su pueda convertir en una especie de Álex Ferguson del Barça. Tampoco Pep Guardiola lo pensaba cuando le preguntaban sobre ello. "15 años lo veo complicado. Esto es el Barça y la exigencia es terrible. Ha habido momentos en los que he disfrutado una barbaridad, pero también ha habido otros en los que he sufrido. Esto es una montaña rusa. Ahora mismo estoy muy feliz y siento que el club confía en mí, pero dudo que pueda estar 15 años", admitió.

A la hora de escoger su mejor momento desde que aterrizó en el banquillo del Barça, se quedó con el título de la Supercopa de España en enero. "Ganamos a un gran equipo jugando muy bien al fútbol y comprobamos que estábamos preparados para competir contra el Real Madrid. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico ganamos credibilidad. Fue un punto de inflexión”.

Seguir en la misma línea

El equipo lleva dos partidos a un nivel extraordinario. El reto es darle continuidad y es en eso en lo que el entrenador del Barça quiere centrar todos sus esfuerzos. "No voy a ganar nada diciendo que puede ser una gran temporada. Esto va de competir cada tres días e ir paso a paso. Llevamos dos partidos excelentes y, ahora, el objetivo principal es mantener el nivel de juego y resultados. No sirve de nada hacer pronósticos", dijo.

Aunque no le obsesiona, Xavi no escondió que estaría muy bien que al final de esta jornada el equipo se pusiera líder. Hay derbi madrileño y el Real Madrid se puede dejar puntos. "Siempre es importante estar arriba de la clasificación. Ahora mismo no somos líderes. Si ganamos mañana, pondremos presión al Real Madrid".

Xavi reconoció que el equipo ha mejorado mucho, en parte por las incorporaciones, que han elevado el nivel de la plantilla, pero también por el paso adelante dado por jugadores que ya conocen mejor el sistema de juego. "Hemos mejorado el nivel de la plantilla con fichajes como los de Gündogan o Cancelo y los futbolistas que llevan dos años con nosotros ya conocen más y mejor los automatismos. Es una mezcla de todo”.

Confirma que habrá rotaciones

Con el inicio de la Champions, el Barça empezará a jugar dos partidos por semana. Y todos ellos de gran exigencia. La calidad de la plantilla permite a Xavi hacer cambios en el equipo. Aseguro que "como mínimo" habrá dos rotaciones por partido.

“Hay jugadores que han participado muchos minutos y otros que tienen un estado de forma excelente y difícilmente rotarán. Como mínimo, intentaremos rotar a dos futbolistas por partido. Tendremos en cuenta muchas circunstancias a la hora de tomar decisiones”.

El futuro de los Joaos

Joao Félix y Joao Cancelo están rindiendo a un nivel espectacular los dos están cedidos y deberán volver a sus equipos a final de temporada. Para Xavi todavía es demasiado pronto para aventurarse si se debe empezar a negociar un traspaso con el Atlético y el Manchester City.

“Hablamos de hipótesis a largo plazo. En nueve meses pueden pasar muchas cosas. Es muy pronto, es impensable decidir nada ahora mismo. Al final de temporada, si lo consideramos oportuno, hablaremos con sus clubes”, aseguró.