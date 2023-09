Sigue en directo la rueda de prensa de Xavi

Xavi : “Siempre es importante estar arriba de la clasificación. Ahora mismo no somos líderes. Si ganamos mañana, pondremos presión al Real Madrid. Lo más importante es lo que depende de nosotros, que básicamente consiste en seguir trabajando para dar continuidad a las buenas sensaciones”.

13:31

Su renovación, ¿el mejor plan para festejar la Mercè?

Xavi: “Se me ocurren pocos planes mejores, pero vamos a ver si me dan cita. Si hay algo que anunciar, lo haremos. No os preocupéis”.