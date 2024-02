"Xavi está sufriendo mucho"

Tintín Márquez ve ahora el fútbol español desde la barrera. Le ha llegado el éxito en Doha, donde ha renovado con la selección hasta el Mundial de 2026 y está orgulloso por ello, pero no es ageno a todo lo que acontece en su casa. Aprovechamos que nos atendió en Doha para hablar también del Barça y del Girona.

¿El Barça no está en su mejor momento. ¿Cuál es el problema a tu modo de ver?

Conozco a Xavi y está sufriendo mucho. Es un club muy difícil donde ganar 1-0 está mal, tienes que ganar de tres, cuando empatas es un desastre y cuando pierdes es la ruina total. Creo que se está metiendo demasiada presión, esa es mi sensación. Al final el entrenador se afecta un poco. Xavi ha dicho que se marcha y creo que es lo mejor que puede hacer. Porque es barcelonista. El año pasado ganó la Liga pero el fútbol no tiene memoria. Es muy difícil.

No podemos siempre pensar que el Barça de Guardiola con Messi, Xavi, Iniesta… un elenco de jugadores juntos que nunca se va a repetir.

Una pena siendo tan culé y conociendo el club que no haya triunfado

El fútbol tiene estas cosas. No podemos siempre pensar que el Barça de Guardiola con Messi, Xavi, Iniesta… un elenco de jugadores juntos que nunca se va a repetir. Tu quieres repetirlo, tienes la idea y sabes cómo trabajar y todo pero claro, no tienes los mismos jugadores. El Barcelona tiene esta cultura de ese juego pero los jugadores no dan para tanto. Si no lo haces te critican, si lo haces y pierdes te critican, al final es criticar siempre. Lo que se ganó con esos jugadores es irrepetible. Está esa exigencia, pero creo que el público en sí no es tanto, es la prensa, el entorno que siempre están comparando y no puede ser.

Se están pasando un poco los límites. Hay una sangría de entrenadores en todos los equipos.

El Barça tiene plantilla para ganar una Champions o una Liga

Sí, tiene buenos jugadores. Pero Xavi tiene muy asumida la idea que quiere porque la ha mamado, ha sido el artífice de ello y quiere proponer eso pero si no ganas te critican y aún si ganas con otra propuesta te critican. Se están pasando un poco los límites. Hay una sangría de entrenadores en todos los equipos.

¿Qué harías para arreglarlo?

Yo iría con lo que tengo. No hay que ser tan puro. No lo digo por Xavi sino por la gente que le exige eso. Xavi ha intentado otras cosas pero le han criticado también, aún ganando.

Lo que sorprende es que le estén saliendo tan bien las cosas al Girona

Me encanta ver al Girona. En el fútbol español lo que más veo es el Girona y el Athletic. Para mí son los dos mejores equipos. Juegan con una idea, me gusta lo que proponen y el fútbol que hacen.

¿Qué opciones les ves en Liga y el año que viene si entra en Champions?

Ganar la Liga complicado, pero sí que pueden entrar en Champions. Luego ya no lo sé porque es complicado. Lo importante es que este año acaben bien.

Me gustan estos entrenadores como Míchel que se lo curran y les llega el éxito.

¿Esperabas que Míchel hiciera este trabajo?

No. Se que es muy buen entrenador, también lo pasó mal porque no ganaba, pero lo mantuvieron y ahí está. Me gustan estos entrenadores que se lo curran y les llega el éxito.

Quizás es esa la paciencia que hace falta

Sí, mira lo que pasó con Luís García en el Espanyol. Era un entrenador de proyecto, muy buen entrenador, que está ahora aquí conmigo.