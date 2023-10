Xavi: "Lo que más me sorprende es que no se asustan"

El técnico de Terrassa ha valorado el debut con gol de Marc Guiu También ha hablado del clásico, lamentando la presión que se está haciendo sobre los árbitros desde Madrid

El Barça tiene muchas bajas por lesión y debe apretar los dientes hasta recuperar jugadores. Tras ganar al Athletic por la mínima con un gol de Marc Guiu, Xavi Hernández era un hombre feliz tras haberle salido bien su nueva apuesta por un jugador de la casa.

“Fallamos tres o cuatro ocasiones claras y al final un chaval de la casa, Marc, nos marca la diferencia. Tiene gol, tiene chispa, me gusta. No tengo ningún problema en acudir a La Masia. En nuestra situación, hay que hacerlo. Me sorprende que no se asusten, me miran con ganas, diciéndome ponme, me miran con positividad. Le vi esa cara a Fermín, a Gavi, a Balde, a Lamine y ahora a Marc. Son jugadores que tienen talento y confiar en ellos como confiaron en mí. Estamos siendo valientes. Todo el club debe celebrar el gol. Es una demostración de que se está trabajando muy bien la cantera”, decía el técnico de Terrassa tras el encuentro. “Le he dicho que tendría una y la metería. Siempre intentamos ser positivos. Tenía cara de desparpajo. No me imaginaba que fuese en un balón al espacio”, continuaba Xavi hablando sobre sus últimas palabras a Marc Guiu antes de salir al campo.

Marc Guiu dejó con un palmo de narices a Unai Simón | Javi Ferrándiz

El entrenador del Barça analizó el encuentro, reconociendo que la segunda mitad fue mejor que la primera: “Nos ha costado porque nos han apretado mucho, ha sido una propuesta muy valiente del Athletic. En la primera parte nos ha costado y en la segunda hemos estado mejor, atacando bien los espacios. Creo que ellos han hecho un muy buen partido”.

Xavi también elogió el encuentro de Joao Félix e Iñigo Martínez. “Joao Félix es un talento, ha hecho un partidazo, da asistencias y está marcando diferencias. Se le ve feliz y estoy también contento por Iñigo, que también ha hecho un gran partido. Va a ser importante. Es un fichaje personal mío y tengo mucha fe en él. Tiene carácter y liderazgo”.

El clásico

Xavi, que explicó que Balde no está lesionado y fue reemplazado solo por fatiga, solo descartó para el clásico a “Koundé. Él no llega y Sergi Roberto casi seguro que tampoco. Los demás, dependerá de sus sensaciones”. El entrenador de Terrassa no descartaba de esta forma ni a Frenkie de Jong ni a Robert Lewandowski.

Aunque hay partido de Champions entre semana, el próximo encuentro de Liga es el clásico. Para Xavi, es muy importante conseguir la victoria y salir por delante del Real Madrid: “Es un partido muy importante para nosotros. Tenemos muchos lesionados y a ver si recuperamos a gente esta semana. Jugando en casa es vital para nosotros ganar ese partido”.

El técnico catalán dio su opinión sobre las quejas constantes que desde el Real Madrid se están haciendo sobre el arbitraje. “No me gusta que se condicione a los árbitros, hay que dejarles trabajar porque creemos en la honestidad de los colegiados. No les hacemos ningún favor”, dijo el entrenador del Barça.