Fermín topa con el muro Unai Simón

El centrocampista andaluz ha tenido dos buenas oportunidades para marcar, pero el portero del Athletic le ha negado el gol Ha enlazado la segunda titularidad consecutiva en Liga jugando hasta en tres posiciones

Fermín López sigue creciendo. Poco a poco va dando pasos hacia su confirmación como jugador de la primera plantilla. El andaluz ha enlazado su segunda titularidad consecutiva en la Liga. Salió de inicio en Granada antes del parón y ha vuelto a ser titular hoy ante el Athletic. Entre partido y partido se estrenó como goleador con la selección española sub-21 en Kazajistán en partido de la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa sub-21.

Xavi tenía hoy muchas bajas y ha apostado por Fermín dejando en el banquillo a Lamine Yamal. El jugador nacido en El Campillo ha comenzado el partido por la banda izquierda del ataque, en una posición que la pasada temporada ocupó muchas veces Gavi. Es cierto que debía irse hacia posiciones interiores para dejar la banda a Balde y que también ha alternado la posición con Joao Félix, que ha iniciado el encuentro como falso delantero centro.

Y de Fermín ha sido una de las dos mejores oportunidades que ha tenido el Barça en la primera mitad. En el minuto 14 ha estado a centímetros de lograr su segundo gol con el primer equipo tras el que marcó en Mallorca. Un excelente cambio de juego de Gündogan hacia la banda izquierda lo ha ganado Balde, que ha puesto un buen centro atrás. Fermín ha rematado cruzado de primera y Unai Simón ha evitado el gol con una gran parada con el pie, una acción más propia de un portero de balonmano.

Fermín López se lamenta tras una oportunidad errada | Javi Ferrándiz

Delantero centro

Con el paso de los minutos, el andaluz formado en la cantera del Barça se ha anclado en el eje del ataque azulgrana. Le ha costado moverse entre los dos centrales vascos, en una posición que no es habitual para él y en la que no está acostumbrado a jugar. En los primeros instantes de la segunda mitad, no ha llegado por poco a un buen centro de Cancelo desde la derecha. Le han faltado tres o cuatro centímetros. Y se ha notado que no es delantero centro poco antes del cuarto de hora. Un buen disparo de Joao Félix lo ha repelido el portero del Athletic. Al rechace ha llegado Fermín, topando de nuevo con un gran Unai Simón.

Acto seguido, ha entrado Lamine Yamal al campo, pasando Fermín al centro del campo, donde se encuentra mucho más cómodo el andaluz. Algo cansado por el esfuerzo hecho con la selección sub-21, ha acabado dejando su puesto a otro joven de la cantera, Marc Guiu, que ha marcado en la primera pelota que ha tocado con el primer equipo.