Xavi Simons domina la Eredivisie

El mediapunta neerlandés fue escogido MVP del mes de marzo Es la segunda vez que el exazulgrana logra el galardón de mejor jugador del mes

Xavi Simons está siendo uno de los grandes protagonistas de la Eredivise. El neerlandés ha explotado esta temporada en el PSV jugando cada vez más cerca del área. Van Nistelrooy le está dando confianza y el exazulgrana está dando pasos adelante.

En el último parón de selecciones ya fue titular con Países Bajos ante Francia. No fue su mejor día, pero su titularidad dejó claro que Koeman ve en él ya el futuro de la selección. Su inclusión en el once no sorprendió en sus país, donde está siendo uno de los grandes protagonistas de la competición.

Simons ha sido escogido MVP del mes de marzo y es la segunda vez que logra este galardón esta temporada. El jugador formado en La Masia ha terminado el mes con dos goles y una asistencia.

Las grandes sensaciones que está transmitiendo sobre el rectángulo de juego también se está viendo reflejadas en su aportación goleadora durante lo que llevamos de curso: el futbolista suma 16 goles y ha repartido ocho asistencias en 38 partidos disputados con la camiseta del PSV Eindhoven.