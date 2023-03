El PSG se lanza con todo a por Xavi Simons

Los parisinos quieren mejorar hasta en ocho millones la cláusula que tienen fijada para el retorno del holandés El propio Xavi Simons no vería con tan buenos ojos su regreso a París por la dificultad de conseguir los minutos que goza en Eindhoven

El futuro de Xavi Simons vuelve a estar en boca de todos tras el gran rendimiento que está cuajando en las filas del PSV y ha despertado el interés de los grandes clubes de Europa. Entre ellos, el PSG, que tiene una cláusula fijada en 12 millones de euros para llevar de vuelta al holandés.

Tanto es el interés, que estarían dispuestos a superar la cantidad fijada en la cláusula hasta los 20 millones, repartiendo cuatro por prima de fichaje y cuatro más a su agente, Rafaela Pimienta. Un hecho que destapa la cadena ESPN y que demuestra que los parisinos desean con fuerza la llegada de Simons el próximo verano.Pero las intenciones parecen no ser las mismas para el propio jugador, quien no vería con buenos ojos su retorno a París. En Eindhoven ha encontrado la regularidad que tanto deseaba de la mano de Ruud Van Nistelrooy, con quien suma ya 16 goles y 8 asistencias en lo que va de temporada.

El internacional neerlandés es consciente de que un retorno a la capital francesa no le aseguraría la titularidad y no parece dispuesto a cambiar de aires hacía un destino que no le asegure la importancia con la que se siente en el PSV. "He firmado cinco años en el PSV y estoy muy contento y en el futuro no sé lo que puede pasar. Hay opción de recompra, pero el que lo decide soy yo. Al final la última palabra la tengo yo", comentó en una entrevista no hace mucho, dejando claras sus intenciones.