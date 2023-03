El Feyenoord, el 'villano' de Xavi Simons en su gran temporada

El conjunto de Rotterdam no conoce la derrota en la Eredivise desde el pasado 18 de septiembre y son líderes en solitario El PSV Eindhoven está metido de lleno en la pelea por el título y de ganar el torneo el año de Xavi Simons sería perfecto

La temporada de Xavi Simons en el PSV Eindhoven está siendo un escándalo. El ex del Barça es el máximo goleador de la Eredivise con 12 tantos, empatado con Anastasios Douvikas (Utrecht), y a los 19 años es uno de los líderes de su equipo. Sin embargo, su gran curso puede quedar diluido si no logra ganar la competición doméstica. Por el momento, el Feyenoord está siendo un hueso demasiado duro de roer.

Los de Rotterdam son los líderes indiscutibles del torneo con 58 puntos. Le sigue el Ajax con 55 puntos, el único campeón desde la temporada 2018-19. Después están el AZ Alkmaar y el PSV Eindhoven de Xavi Simons, ambos con 52 puntos y opciones muy reales de asaltar la primera plaza.

El problema para el cuadro de Eindhoven es que el Feyenoord está intratable. Los de Arne Slot no conocen la derrota en el torneo doméstico desde el 18 de septiembre de 2022, cuando cayeron por 4-3 ante, precisamente, el equipo de Xavi Simons. Desde entonces han cosechado 16 victorias y 7 empates que les mantienen con el sueño intacto de volver a ganar el título.

El último equipo que ganó al Feyenoord en la Eredivise fue el PSV Eindhoven de Xavi Simons | EFE

El Feyenoord puede diluir la increíble temporada de Xavi Simons

Desde la temporada 2018/19 siempre ha ganado el torneo el Ajax y el Feyenoord no termina campeón desde el curso 2016/17. De lograrlo, la gran campaña de Xavi Simons no tendría el mismo sabor de boca. El PSV Eindhoven es el último equipo que ha ganado la Liga tras el dominio del Ajax y el relato sería perfecto si el ex del Barça les volviera a llevar a la cima de los Países Bajos.

27 puntos en juego que pueden cambiarlo todo

Al Feyenoord solo le queda enfrentarse a uno de los equipos que siguen vivos en la carrera por el título, el temible Ajax. El próximo 19 de marzo disputarán en el Amsterdam Arena un duelo que puede ser totalmente determinante. Por su parte, el PSV Eindhoven recibirá al Ajax en el Philips Stadion y visitará al AZ Alkmaar en su casa. La eliminación del cuadro de Xavi Simons en la Europa League ante el Sevilla puede no ser una noticia tan mala. Pues los de Arne Slot aún sigue vivos en la competición y esto puede suponer una distracción de cara al torneo doméstico.

El próximo 19 de marzo Ajax y Feyenoord se enfrentarán en un duelo determinante por la Eredivise | Twitter

Aún quedan nueve partidos por jugar en la Eredivise. 27 puntos en juego que pueden cambiarlo todo y convertir la gran temporada de Xavi Simons en un curso perfecto. El Feyenoord va como un tiro y está totalmente empeñado en evitarlo. Se avecina un final de Liga verdaderamente divertido para los espectadores neutros.