Xavi reclama a gritos un medio centro

Xavi Hernández hizo autocrítica en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad cuando se le preguntó por los muchos goles encajados esta temporada por el Barça. "Como staff hemos fallado, hemos hecho autocrítica. Muchos partidos hemos fallado jugando sin un pivote defensivo que no era natural y ahí no hemos estado bien. Con Andreas, con Oriol, hemos rendido mejor. Tenemos que recuperar este equilibrio. El año pasado estuvimos muy bien, pero este año nos ha pesado esa falta de dominio, para más transiciones y contraataques. No hemos estado a la altura", dijo el de Terrassa.

Lo cierto es que el equipo y el cuerpo técnico han echado mucho en falta a Sergio Busquets. El medio centro titular del Barça durante quince temporadas decidió el pasado verano dejar el equipo y emprender una nueva aventura en el Inter de Miami junto a Messi, Jordi Alba y Luis Suárez. Xavi sabía de su importancia y por eso apostó por la renovación del catalán por una temporada más. Pero no llegó. Sin el de Badia del Vallès tuvo como objetivos primero a Martín Zubimendi y después a Joshua Kimmich, pero la delicada situación económica del club y los problemas con el 'fair play' provocaron que la apuesta fuese Oriol Romeu, llegado tras una gran campaña en el Girona por 3,5 millones de euros.

En las palabras de Xavi de este domingo se entiende todo. El de Terrassa tiene como prioridad la llegada de un medio centro de jerarquía y los nombres de Zubimendi y Kimmich vuelven a estar en lo más alto de la lista. Porque los números dan la razón al técnico de Terrassa.

Los números

Inició la Liga Oriol Romeu jugando como medio centro tras una pretemporada brillante del de Ulldecona. Fue titular en ocho de las diez primeras jornadas ligueras, con seis victorias y dos empates, pero su rendimiento bajó al final de esa serie por problemas en una rodilla y falta de confianza. Hasta que Xavi aspostó por Christensen, el Barça disputó doce partidos de Liga sin un medio centro defensivo o posicional, siendo Gündogan, De Jong o ambos los encargados de jugar en esa posición. En total en la Liga, sin Oriol Romeu o Christensen, el Barça ha jugado catorce encuentros, dejándose diez puntos. Perdió contra el Girona (2-4) y el Real Madrid (1-2) en Montjuïc y empató frente al Granada (2-2) y el Valencia (1-1).

Oriol Romeu tuvo minutos en San Mamés / Valentí Enrich

Además, las eliminaciones en las otras tres competiciones llegaron todas tras encajar cuatro goles y sin jugar con un medio centro defensivo. De Jong y Gündogan se repartieron el rol en la final de la Supercopa contra el Real Madrid (4-1) y lo mismo sucedió ante el PSG (1-4), por la baja de Christensen por sanción, y el Athletic en la Copa del Rey (4-2). Precisamente tras aquel encuentro y también la derrota ante el Villarreal (3-5), partido que empezó con Oriol Romeu como medio centro, pero sin el de Ulldecona sobre el campo cuando remontaron los de Marcelino, fue cuando Xavi intervino para apostar por Christensen, con una evidente mejora del equipo.

Al danés, sin embargo, Xavi lo quiere como central la próxima temporada, así que con sus palabras sigue presionando para que llegue este verano un medio centro de garantías.