Las milanesas de Laporta

Joan Laporta forma parte de un grupo de elegidos entre los que también están Julio Iglesias, Belén Esteban, Maradona y Juan Carlos I. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que, según Berto’s Milanesa, son unos vividores. “En el sentido más cariñoso de la palabra”, apunta Alberto Bonhomme, socio fundador de una cadena de restaurantes especializado, como su nombre indica, en milanesas. El suyo está en el centro comercial Mataró Parc y, como buen barcelonista, es el que homenajea a la figura de Joan Laporta.

“Tiene que venir a vernos algún día”, reconoce después de haberse puesto en contacto con el entorno del presidente blaugrana. Cuando lo haga, seguramente descubrirá fotografías que ni siquiera había visto porque todas sus paredes están llenas de marcos colgados en los que lucen imágenes de Laporta. Sentarse en una de sus mesas es hacerlo acompañado del presidente del Barça, que aparece por todas partes. Una figura de cartón a tamaño real da la bienvenida al local acompañado del lema ‘Al loro, que no estamos tan mal’. El loro, de peluche, vive dentro de una jaula justo detrás: “Me paso horas buscando objetos relacionados con Laporta y todas las fotografías están colocadas de forma estratégica, están relacionadas entre sí. También compré asientos del Camp Nou, pero aún no me han llegado...".

El museo Joan Laporta del Berto's Milanesa del Mataró Parc / JAVI FERRÁNDIZ

Unas luces de neón con mensaje iluminan una de las paredes del recinto: "M'estic posant com un bacó". El letrero está acompañado de dos juegos de mesa cuya temática, nuevamente, es el Barça, Monopoli y Cluedo. Alrededor de estas dos cajas se amontonan imágenes relacionadas: Laporta con jeques árabes, Laporta con traje y gafas de aviador, Laporta en modo capo, Laporta de etiqueta... "Está todo pensado", insiste Alberto, el artífice de una decoración que no solo es un museo, sino también un sentido homenaje a Laporta de alguien que no puede esconder la simpatía que siente por el presidente del Barça, incluso ahora que el club atraviesa un momento complicado.

El restaurante tiene un 'rincón de Moët' que te lleva traslada en el tiempo a las gloriosas noches en Luz de Gas

Frente a este mural aparece el 'rincón del Moët', "un espacio que rápidamente te lleva a noches de gloria en Luz de Gas", confiesa incluso con cierta nostalgia Bonhomme. En esta ocasión, Laporta cede su protagonismo a otras personalidades, ya sean del mundo del fútbol o de otras artes. Ahí están Messi y Hazard, Tom Cruise o Di Caprio.

El museo Joan Laporta del Berto's Milanesa del Mataró Parc / JAVI FERRÁNDIZ

No existe ningún lugar al que mirar en este restaurante que no llame la atención del comensal. Incluso del techo cuelgan los paneles que indicaban el número de boca en los accesos a la grada en el Camp Nou. "Nos los hizo la misma empresa que los hacía para el Barça", detalla Alberto. Son varias las portadas de SPORT con Laporta de protagonista las que lucen también en las paredes del Berto's Milanesa, tapas históricas de este rotativo que acompañan a los comensales.

El museo Joan Laporta del Berto's Milanesa del Mataró Parc / JAVI FERRÁNDIZ

Cuando los clientes pasan por caja les recibe un monitor de televisión que reproduce en bucle el famoso discurso que Laporta pronunció en abril de 2008 ante los peñistas del Barça. Lo del loro, que no estamos tan mal, lo del que dicen que son del Barça porque si no no los leería nadie... Cuando el cliente abandona el local, también es el presidente del Barça el que despide a los comensales con una pancarta ("Ganas de volver a veros") que tiene mucho sentido en el Berto's Milanesa de Mataró, pero que está envejeciendo muy mal.