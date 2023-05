Xavi: "Quiero ganar la Liga cuanto antes mejor, el club la necesita"

El técnico del Barça asegura que la clave del posible título es que han sido un equipo No quiso mojarse sobre quien quiere que gane la final de Copa pero se le entendió todo

El Barça no levanta una Liga desde la temporada 2018-2019. Demasiado tiempo para un club que en los últimos años no estaba acostumbrado a una sequía tan larga. Además de esta urgencia, al FC Barcelona le ha tocado vivir tiempos convulsos porque se ha debido gestionar el adiós de Messi, reconstruir al equipo y hacerlo en una situación económica que le ha complicado en exceso la vida.

Por eso Xavi Hernández quiere ganar cuanto antes el título. "Quiero ganarla tan pronto como sea posible. El club, el 'staff' y los jugadores lo necesitamos. Si cuadra en Cornellá, pues bien. No lo podemos escoger", dijo.

El técnico barcelonista agradeció las palabras de Carlo Ancelotti, que habló de un Barça campeón con todo merecimiento y que contrasta con la idea que intentan vender desde Madrid de que esta Liga ha sido "barata". “Nosotros felicitamos al Madrid el año pasado, cuando fue campeón. Los profesionales del fútbol sabemos que la Liga normalmente la gana el mejor. El que ha tenido más regularidad. Las competiciones del KO son más injustas que la Liga".

Pese a que recordó que el Barça está todavía en un proceso de reconstrucción, Xavi no considera que se pueda hablar de "milagro" si acaban ganando el título. "Tiene mucho mérito estar donde estamos. Estamos en un proceso de construcción todavía, pero hay que construir ganando y esta Liga es muy importante para el club y el proyecto. Nos daría estabilidad. No es ningún milagro que estemos tan cerca”, aseguró.

Le da absolutamente igual que un posible triunfo del Madrid en la Copa o la Champions desluzca la temporada del Barça. Entiende que al seguidor azulgrana le pueda doler pero que a nivel interno no hay discusión alguna. "Nosotros, desde dentro, valoraremos mucho el hecho de haber ganado una Liga y una Supercopa de España. Pase lo que pase, nosotros estaremos felices con nuestra temporada”.

Risas por la final de la Copa

El momento divertido de la rueda de prensa lo protagonizó cuando le preguntaron con quien iba en la final de la Copa del Rey del sábado entre Real Madrid y Osasuna. No quiso mojarse y en un primer momento soltó al periodista. "¿Tú quién te imaginas?". Al no recibir una respuesta por parte del periodista, tiró de ironía. "No me contestas, pues yo tampoco. Lo tenías fácil, ¿eh?", espeto, generando risas entre los presentes.

Más adelante, le volvieron a preguntar directamente si iba con Osasuna y de nuevo, fue ingenioso. "Mañana (día del Barça-Osasuna), no voy con Osasuna". Y añadió: "El sábado disfrutaré de la final, pero no se si la veré, tengo un acto. Que gane el mejor", dijo. Y tema cerrado.

Pedri, Raphinha y otros nombres propios

Xavi reconoció que el equipo echó en falta a Pedri durante su ausencia por lesión pero que para minimizar el problema solo se puede hacer a base de trabajo y de mejor comprensión del sistema de juego. “El problema es que Pedri es un jugador especial y diferencial. Ojalá pudiéramos tener a dos o tres 'Pedris'. Tenemos que mejorar colectivamente aunque no podamos contar con él o otros futbolistas importantes como Dembélé”.

Otro jugador que está siendo importante para el equipo esta temporada es Raphinha. El brasileño ha firmado 10 goles y 11 asistencias en su primera temporada y el técnico está encantado con su rendimiento. "Raphinha está haciendo una gran temporada y seguirá siendo importante. El otro día se lo dije personalmente. Estoy muy contento con él". Además, no cree que el retorno de Dembélé le pueda restar mucho protagonismo. "Pueden jugar juntos", aclaró.

El técnico confirmó la mejora de Lewandowski. "Sí, está recuperando sensaciones, no sólo por los goles, se asocia bien, ha dado un paso adelante, hay momentos que no estás tan fino, ha hecho los dos últimos partidos muy buenos y la temporada es brillante".

¿Qué Osasuna vendrá al Spotify Camp Nou?

Xavi explicó que hoy habían estado estudiando a su rival de mañana, Osasuna, pero admitió que quizá se encuentren a uno radicalmente distinto porque los navarros pueden hacer muchos cambios teniendo en cuenta que el sábado juegan la final de la Copa del Rey ante el Madrid.

“No sabemos cuál será la alineación de Osasuna. Ellos jugarán el sábado más importante de su historia el sábado y quizás hacen rotaciones. Será un rival difícil juegue quien juegue. Queremos hacer el mismo partido que contra el Betis. Son tres puntos vitales para nosotros”.

El elogio al Manchester City

El entrenador del Barça no tuvo reparos en reconocer que el Manchester City de Pep Guardiola es, según su parecer, el mejor equipo del mundo actualmente. Y considera que merece ganar el triplete. "Sí sería justo, para mí es el mejor equipo del mundo. Tienen al mejor entrenador y es un fútbol que para nosotros ahora mismo es un espejo, sería un triplete muy justo".