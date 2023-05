Xavi: "Lamine Yamal solo piensa en el Barça"

El técnico ha asegurado que va a seguir contando con el joven jugador Lamine Yamal debutó ante el Betis rompiendo todos los récords de precocidad y su renovación está casi hecha

En la previa del partido ante Osasuna, Xavi no ha evitado hablar del nombre del momento, el de Lamine Yamal. El joven jugador azulgrana rompió todos los récords de precocidad del club en su debut el pasado sábado ante el Betis.

El técnico azulgrana ha asegurado que no tiene dudas de que Lamine Yamal vaya a tener problemas para gestionar el momento que está viviendo y no ha dudado en afirmar que es un jugador "muy joven pero con la cabeza muy bien amueblada. Toca de pies al suelo, solo hace falta verle jugar".

Xavi ha asegurado que el jugador va a tener el seguimiento necesario y no se va a tener ninguna prisa, pero no ha escondido su deseo de seguir contando con él. "Hay que gestionar bien los minutos y su entorno, pero no creo que vaya a haber problemas. Le haremos un buen seguimiento".

Sobre el futuro del jugador, Xavi se ha mostrado muy confiado en que su renovación se cierre pronto porque "la situación está bajo control". "Él solo piensa en quedarse” ha afirmado de manera tajante.

Lamine Yamal vuelve a ser la gran atracción de la lista de convocados para el partido ante el cuadro navarro, donde se espera que vuelva a contar con minutos. Sergi Roberto es la única baja de los 22 convocados.