"¿Dembélé? Que la gente demuestre lo que siente..."

Golpe duro el que sufrió Xavi Hernández el verano pasado con esa inesperada marcha de Ousmane Dembélé, uno de los futbolistas a los que más había defendido a ultranza el técnico egarense. Ya en la ida en el Parque de los Príncipes se vio de nuevo las caras con el galo el entrenador del Barça. ¿Cómo lo recibirá y cómo debe reaccionar el barcelonismo?

En un par de ocasiones hizo referencia en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de Champions en Montjuïc Xavi. "Le saludé antes del partido, no he hablado más. Me buscó antes del partido, pero estaba liado. Que la gente demuestre lo que siente", ha comentado. Sin intentar influenciar en el sentir de la gente.

EL ADIÓS

Acerca de cómo vivió el adiós, el vallesano dijo que "me supo mal, estaba en un momento extraordinario. No le guardo rencor, mañana le saludaré, como hice en París. Con respeto, le tengo aprecio".

También hizo alusión al ambiente en Montjuïc. Arengando al barcelonismo: "Mañana tiene que ser una caldera. Habrá momentos difíciles. Tenemos que ser un equipo: afición y futbolistas. Cambia, sí, claro. El escenario no será el mismo".