Xavi: "Piqué ha hecho un partidazo"

Xavi Hernández remarcó que "Piqué ha vuelto a demostrar que cuanto más grande es el partido, más rinde" El técnico considera que "es uno de los partidos más completos que hemos hecho y el resultado ha sido corto"

Xavi Hernández se sumó a las muestras de felicitación a Gerard Piqué por haber cerrado su ciclo en el Camp Nou con un gran encuentro y la victoria ante el Almería. El técnico del Barça hablóa de una "noche histórica, redonda, principalmente para Gerard, lo queríamos demostrar de la mejora manera".

Xavi valoró su actuación como "un partidazo" y apostilló que "cuanto más grande es el partido, más rinde. Le he dicho que es leyenda en el Barça y estamos muy agradecidos por sus años al club".

El técnico también estaba muy contento por la actuación global del Barça. "Es uno de los partidos más completos que hemos hechos, hemos sabido cuando atacar en transición, como el gol de Dembélé, hemos entendido cuando madurar el partido. Hoy hemos dominado muy bien los tempos"

El único lunar fue la falta de acierto de Lewandowski, pero Xavi vio la parte positiva: "Es una gran noticia cuando no marque Robert y los otros sí que puedan marcar. Dependemos mucho de él y marca las diferencias, pero cuando él no lo consigue, es importante que salgan otros jugadores. No tener solo la baza de Robert"

Una de estas bazas es Ferran Torres, de quien dijo que "nos da muchas cosas. La gente lo va a valorar por el gol, nosotros por otras muchas cosas. siempre da de un 7 para arriba, te trabaja, pica espacios y es generoso en el trabajo. Le tengo mucha confianza en el trabajo. Ha estado muy bien, es incisivo, no deja de pelear, de creer".

En definitiva, Xavi habló de "un gran partido, con un resultado corto que no refleja la superioridad".