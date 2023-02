Xavi: "Era un penalti como una catedral"

"¿Cómo me voy a sentir? Ya no nos los dieron en Milán, hoy tampoco. No sé qué hay que hacer para que piten penaltis", declaró el técnico del Barça tras el empate ante el Manchester United "Me parece increíble que no lo hayan señalado", insistió

Orgullo y satisfacción. El Barça exhibió “carácter” y una “actitud inmensa” para evitar la derrota contra el Manchester United y Xavi Hernández felicitó a sus futbolistas tras el encuentro. El técnico egarense aseguró que “hemos competido contra un rival espectacular, ante uno de los mejores equipos de Europa” y, aunque “en algunos momentos nos ha faltado la pausa”, “hemos igualado su intensidad y hemos dominado en algunos momentos”. “Hemos tirado de carácter para igualar el marcador en vez de bajar los brazos. La reacción ha sido tremenda”, insistió.

Sobre el partido, el míster barcelonista destacó que el United se comportó como el “equipo trabajado y físico” que es. “Es un señor equipo. Los dos conjuntos hemos tenido ocasiones. Nosotros, especialmente, hemos podido hacer el gol de la victoria. Ya dije que la eliminatoria se decidiría en Old Trafford y así será. Combate nulo y a Manchester a buscar la clasificación”, analizó. “Ellos nos han apretado bien. Es un equipo que gana muchos duelos físicos. Nos ha costado en la salida de balón, pero hemos seguido presionando bien tras pérdida. El United tiene a grandes futbolistas. Nos hemos enfrentado a un gran equipo”, añadió.

El enfado de Raphinha

El entrenador catalán restó importancia a la polémica reacción del extremo brasileño al ser sustituido por Ferran Torres, y, de hecho, explicó que para él fue “positiva”. “Entiendo su enfado. Está muy bien y me parece perfecto, yo también me enfadaba. Los futbolistas me pueden insultar si quieren, de verdad. Lo jodido sería que sintiera bien al ser sustituido. Lo he hecho por el bien del equipo, nunca hago cambios para señalar a nadie. Me ha pedido disculpas, pero no lo tiene que hacer. Siempre digo a mis jugadores que deben ser ambiciosos y él lo ha sido”, declaró Xavi. El míster azulgrana también fue preguntado por el estado físico de Pedri, que sufrió una lesión muscular durante el compromiso. “Ha notado molestias en el cuádriceps. Veremos cómo está en las próximas horas y qué dicen las pruebas”, respondió.

Un penalti “como una catedral” Por último, el técnico culé también se ‘mojó’ sobre la polémica arbitral del duelo. El egarense consideró que las manos de Fred eran merecedoras de sanción. “Era penalti. Sí, era penalti muy claro. Las manos no estaban en posición natural. Mis declaraciones no van a cambiar nada, pero creo que era penalti”, dijo primero en zona mixta. “Es un penalti como una catedral. ¿Cómo me voy a sentir? Ya no nos los dieron en Milán, hoy tampoco. No sé qué hay que hacer para que piten penaltis por manos. Me parece increíble que no lo hayan señalado”, remató en una rueda de prensa que finalizó con un mensaje a los que consideran que el Barça ‘compró’ a los árbitros: “A mí no me gusta ganar con trampas”.