Xavi: "No ha sido fácil con Alba y Busi, pero estoy para tomar decisiones"

El técnico blaugrana destacó que ha tenido que buscar lo mejor para el equipo y el Barça de cara al futuro El entrenador del Barça dio la penúltima rueda de prensa de la Liga 2022/23 previa al duelo frente al Mallorca

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández explicó sus sensaciones en torno a Jordi Alba y su decisión de abandonar el club al finalizar la presente temporada pese a tener un año más de contrato.

Xavi abordó este y mucho otros temas de la actualidad azulgrana en la rueda de prensa previa al duelo frente al Real Mallorca que cerrará la temporada 2022/23 en el Camp Nou.

En el caso de Jordi Alba, como ya sucedió con Piqué o Alves, Xavi explicó que ver la salida de Jordi alba "es una de las cosas más difíciles, gestionar amigos con los que has compartido tantas cosas. Es difícil definir hasta qué punto llega la amistad y la profesionalidad. Me pasó con Piqué y Alves y también con Jordi Alba y Busquets, aunque este último es él quien no renueva. No ha sido fácil pero estoy para tomar decisiones y el cargo de entrenador está por encima de cualquier otra cosa. Yo priorizo el club. No es una decisión personal, es de grupo".

Xavi aclaró al respecto que mantuvo una conversación muy larga con Jordi Alba "y ha sido una decisión suya porque tenía un año más de contrato, hablamos mucho y durante este año nos ha ayudado siempre mucho".

El Barça-Mallorca de este domingo será, también, el de la despedida de Sergio Busquets, quien también anunció su salida del club al no renovar, así como el último encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou una vez que se inicien a fondo las obras de reconstrucción. "Qué mejor la despedida del Camp Nou, y se suma al adiós de Busquets y Jordi Alba para hacer un buen partido, dar nuestra mejor imagen y hace na despedida excelente dando nuestra mejor versión y ofreciendo nuestro mejor fútbol".