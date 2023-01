Xavi abre la puerta a Memphis

El técnico ha explicado que si el holandés pide salir se buscará la mejor solución "De momento no tengo novedades, pero habrá que ver los próximos días" ha asegurado Xavi

Xavi Hernández no ha escondido que la situación de Memphis Depay en el Barça puede tener los días contados. Al ser preguntado por el holandés, el técnico azulgrana no ha cerrado la puerta a nada, pese asegurar que "de momento no hay noticias sobre él, pero entiendo que su situación es complicada. Hablaré con él y si se quiere ir, buscaremos la mejor solución".

La salida de Memphis rumbo al Atlético parece la más factible en estos momentos, aunque el equipo colchonero sigue enrocado sin querer aceptar las exigencias que propone el Barça. "Veremos que pasa en las próximas horas y en los próximos días, pero por ahora sigue siendo nuestro jugador" aseguraba Xavi sobre esta posible salida.

El nombre de Carrasco es el que puede desencallar la situación del holandés en el Barça, aunque el Atlético no quiere oír ni hablar de esta posible operación. Tal como ha dicho Xavi, quedan muchos días de mercado y habrá que ver como evoluciona la situación en los próximos días.