Xavi: "Laporta ya sabe que no tengo dudas con Messi"

Xavi ha atendido a SPORT y se ha referido a cómo está el posible regreso de Messi "Leo tiene ahora la sartén por el mango", ha recordado el técnico azulgrana

Xavi Hernández ha atendido esta mañana al diario SPORT y este es un pequeño extracto de la entrevista que saldrá mañana en papel y en la edición digital. En este fragmento el técnico se pronuncia sobre el posible regreso de Messi.

¿Tiene sentido que vuelva Messi cuando se ha hablado tanto de reconstrucción?

Sí, para mí tiene sentido. En lo que a mí me ocupa, que es a nivel futbolístico, soy el encargado del fútbol en este club. Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente, diferente. Nosotros no tenemos un Barça con un talento al alcance del 2010, por ejemplo. ¿Y qué te aportaría Messi? Te aportaría talento. Último pase, balón parado, goles… en el último tercio, jugador diferencial. Por lo tanto, y de la manera que quiero jugar yo, que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende de él, depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene, la tiene Leo. No hay ninguna duda.

¿Hablas con él a menudo?

Sí, voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la Era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario, extraordinario. Igual no se valora, pero el miedo que teníamos los culés era cuando se marche Leo, ¿qué haremos? Pues el Barça ha sobrevivido. Creo que hemos reconstruido muy bien el equipo, el grupo y esta Liga y esta Supercopa tienen un mérito espectacular de hacerlo sin el mejor jugador de la historia de este club y del fútbol mundial, que tiene mucho mérito.

En tu última rueda de prensa dijiste que dependía de él cuando hasta ahora pensábamos que la clave era el fair play, ¿Cuál es la clave de su decisión? ¿Hay dudas en su entorno?

Es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo. Es difícil ¿no? No sé qué dudas podría tener. Quizá que ya es otro proyecto, que futbolistas importantes y de muy buena relación para Leo como Busi y Jordi se marchan. No lo sé, no estoy en su cabeza. Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, ya he dicho en los últimos días me preguntáis en rueda de prensa y digo que depende básicamente de su decisión personal.