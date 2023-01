Xavi Hernández se pronuncia sobre Gil Manzano

El técnico egarense indicó en rueda de prensa que "esperamos que pase desapercibido" Gil Manzano fue el árbitro que expulsó a Lewandowski en El Sadar y por el que le cayeron tres partidos de sanción

La designación de Gil Manzano ha sido uno de los temas más candentes en la previa del duelo entre Barça y Real Sociedad de la Copa del Rey. El colegiado del comité extremeño no gusta demasiado en Can Barça, sobre todo por el recuerdo de la expulsión a Lewandowski en El Sadar que provocó que al polaco le cayeran tres partidos de sanción.

Sobre esa designación le han preguntado a Xavi Hernández en rueda de prensa, pero el técnico ha preferido no entrar demasiado en el tema: "No me preocupa Gil Manzano, esperamos que pase desapercibido, esperemos que sea un partido plácido, le recibiremos como recibimos a todos los árbitros, y por parte de Lewandowski será lo mismo”

En cuanto a la labor de los árbitros, Xavi apela a que los suyos se olviden de lo que puedan decidir y se centren en el juego: "Yo siempre les digo que se olviden del árbitro, que jueguen al fútbol, porque es algo que no controlamos. Nosotros podemos controlar nuestro juego, nuestro estado de ánimo. Esta designación arbitral no nos va a cambiar nada".