Xavi Hernández anuncia que no hará rotaciones ante el Celta

Pese a tener a Inter y Real Madrid en el horizonte, el técnico egarense asegura que saldrá con todo frente al Celta "Iremos con el once que creamos que sea el mejor", indicó en rueda de prensa

Para Xavi Hernández solo hay un partido: el de mañana domingo ante el Celta de Vigo. Lo que venga después, ahora mismo, no le importa demasiado. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa previa al duelo frente al conjunto vigués: "Iremos con el once que creamos que sea el mejor. Obviamente tenemos en cuenta molestias, cansancio, partidos seguidos... Pero no porque reservemos a nadie para el Inter, solo pensamos en mañana".

Muy tajante el técnico egarense, que considera que los partidos ante el Inter, vital en Champions, y el Real Madrid, siempre clave para la consecución del título liguero, no son nada importantes ahora mismo. Xavi sabe que ganar mañana ante el Celta supondría volver a tener buenas sensaciones tras la dura derrota en Milán. Y ahora no quiere mirar más allá.

El FC Barcelona se juega media temporada en los próximos días. Y es que tras el duelo ante el cuadro celtiña, el Barça se las verá este próximo miércoles ante el Inter en un duelo a todo o nada y el próximo domingo 16 de octubre ante el Real Madrid en el gran clásico.