Los 7 pecados capitales del Barça en el doble KO europeo

El conjunto culé ha sufrido dos eliminaciones continentales en solo 120 días que han reafirmado que su proceso de resurgimiento aún no ha finalizado Repasamos las claves de uno de los peores papeles históricos del club azulgrana más allá de las fronteras españolas

La derrota en el ‘teatro de los sueños’ puso fin a un periplo europeo de pesadilla para el FC Barcelona. El paso adelante del proyecto de Xavi en las competiciones estatales no ha tenido continuidad en el viejo continente. Ni en la Champions primero ni en la Europa League después. Los culés han sufrido dos eliminaciones en solo 120 días que han reafirmado que su proceso de resurgimiento aún no ha finalizado. No queda otra que pasar página e intentar que el enésimo desastre más allá de las fronteras españolas no tenga consecuencias negativas en Liga y Copa del Rey.

El del presente curso ha sido uno de los peores papeles históricos del Barça en Europa. El cuadro azulgrana ha avanzado en su maduración, pero se ha mostrado demasiado ‘verde’ en determinadas circunstancias y no ha dominado los pequeños detalles que marcan la diferencia. Esos que convierten a un buen equipo en un equipo ganador o, incluso, en un equipo campeón. Repasamos los siete pecados capitales de los catalanes en el doble ‘knock-out’ continental.

1. El muro se convierte en ‘agujero’

Este es, muy probablemente, la cuestión más difícil de comprender. ¿Cómo puede ser que un conjunto que va camino de ‘destrozar’ todos los récords defensivos de la Liga haya encajado dos goles por partido de media por compromiso en Europa? En 22 jornadas de la competición doméstica, Ter Stegen solo ha sido batido siete veces (0,3 tantos en contra por encuentro); en seis duelos de Champions y dos de Europa League, ocho en total, el Barça ha recibido la friolera de 16 dianas. De la misma forma que el liderato de Primera no se comprendería sin la fortaleza en área propia, las malas actuaciones en los torneos internacionales no tendrían razón de ser sin el preocupante ‘agujero’ atrás.

Ter Stegen, durante el encuentro ante el United | Javier Ferrándiz

2. Solo dos buenos resultados… y con asterisco

Los pupilos de Xavi solo han ganado dos de los ocho envites europeos que han disputado esta campaña… y ambos han sido frente al Viktoria Plzen (5-1 en el Spotify Camp Nou, 2-4 en el Doosan Arena). Por si esto fuera poco, los culés han perdido cuatro partidos: dos ante el Bayern, uno frente al Inter y otro contra el Manchester. Salvo en el viaje a la República Checa, han sucumbido en el resto de ‘batallas’ a domicilio. Y, en casa, apenas se han podido ‘rascar’ dos empates. Esta situación también es opuesta a la del Barça en Liga (19 victorias, dos empates y una única derrota, en el clásico del Bernabéu).

FC Barcelona - Viktoria Plzen | El jugadón entre Pedri y Lewandowski | TELEFÓNICA

3. Pólvora mojada

El conjunto blaugrana ha celebrado 15 goles a favor. La cifra no es especialmente elevada de por sí, pero aún es más preocupante si obviamos los nueve tantos en el doble enfrentamiento contra el Viktoria Plzen: los registros disminuyen, entonces, a seis dianas en seis encuentros. La media de aciertos a la hora de la verdad ha sido exactamente la mitad, como hemos visto en el primer punto del análisis, a los goles encajados por partido. Robert Lewandowski (3), Dembélé (1) y Raphinha (1) han sido los únicos atacantes que han mojado en las contiendas importantes. Marcos Alonso (1), en la ida del ‘play-off’ de la Europa League, completa la lista de anotadores frente a los ‘grandes’.

Lewandowski, en Old Trafford | Valentí Enrich

4. Segundas partes nunca fueron buenas

Old Trafford presenció dos partidos en uno. En la primera parte, el Barça pudo aplicar su plan, se instaló en campo contrario y golpeó gracias al penalti provocado por Balde; en la reanudación, el United reaccionó, desarticuló la presión culé y no necesitó ni media hora para dar la vuelta al marcador. No fue casualidad. Erik ten Hag movió las piezas adecuadas y ‘explotó’ uno de los principales defectos del elenco de Xavi: el hundimiento en las segundas mitades. 12 de los 16 goles en contra entre los compromisos de Champions y los de Europa League han tenido lugar más allá del minuto 46. Este dato manifiesta una realidad incuestionable: la competitividad del equipo se ha ido diluyendo paulatinamente hasta resultar determinante.

Leroy Sané marcó el segundo tanto del encuentro ante el FC Barcelona | TELEFÓNICA

5. Lesiones inoportunas

No valen excusas, en ningún caso, pero es innegable que el Barça disputó las citas decisivas de la fase de grupos sin tres de sus defensas titulares –Andreas Christensen, Jules Kounde y Ronald Araujo– y la vuelta del ‘play-off’ de Europa League sin dos futbolistas básicos en ataque como Pedri y Ousmane Dembélé por culpa de las lesiones. La sanción a Gavi tampoco ayudó, claro está. En Europa, Xavi Hernández no ha podido alinear ninguna vez a su once de gala, el que levantó la Supercopa de España en Arabia Saudí. Si no lo ha hecho, todo hay que decirlo, no ha sido solo por los contratiempos musculares. También porque, especialmente antes del Mundial, apostó por un sistema con dos extremos en vez de los cuatro centrocampistas.

Así fue la lesión de Pedri ante el Manchester United | Telefónica

6. En la debilidad, mala suerte

Entre septiembre y noviembre, el Barça se sometió a la mejor prueba posible para delimitar su nivel competitivo: un grupo de la muerte de Champions League en la que el más mínimo error costaría prácticamente la eliminación. La realidad demostró que los emparejamientos con el Bayern de Múnich y el Inter de Milán llegaron demasiado pronto para un proyecto incipiente. Esperanzador, sí, pero también embrionario. El azar, caprichoso, tampoco lo puso fácil tras la eliminación en fase de grupos de la máxima competición. En el primer cruce de la ‘hermana pequeña’ de la Liga de Campeones, al club catalán le tocó el Manchester United, uno de los mejores equipos del continente.

El Barça se enfrentará al Manchester United en el play off de la Europa League | SPORT.es

7. Decisiones arbitrales

En la misma línea de cuestiones incontrolables y mala fortuna, el Barça denunció varias actuaciones arbitrales polémicas tanto en la fase de grupos de la Champions –especialmente en el Allianz Arena y el Giuseppe Meazza– como en la ida del ‘play-off’ de la Europa League.

Sergi Roberto lamentó el penalti no señalado por manos de Fred | David Bernabeu

Los colegiados no señalaron algunas penas máximas que hubieran allanado un camino azulgrana en el viejo continente que ha finalizado mucho más pronto de lo deseado y esperado.