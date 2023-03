Laporta: "Hay que renovar a Xavi porque defiende el estilo genuino del Barça"

El presidente blaugrana defiende su continuidad al frente del primer equipo "Quiero mandarle un mensaje de tranquilidad, ya se lo he dicho", aseguró

Joan Laporta lo tiene claro. En su comparecencia en el Círculo Ecuestre, el presidente del Barça se mojó sobre la actualidad del club y, entre otros temas, habló sobre el futuro de Xavi Hernández.

"¿Renovación de Xavi? Ya me la he planteado, aunque no se gane LaLiga. Se lo he dicho a Xavi, pero él insiste en que si no ganamos... No, quiero darle un mensaje de tranquilidad", aseguró el presidente blaugrana.

Además, Laporta destacó: "Hay que renovarle porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo genuino del Barça. No te hace estirar más el brazo que la manga. No nos pide locuras y comprende la situación del club. De hecho, ya me lo he planteado. No lo había comentado con mis compañeros, pero es así".