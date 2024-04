Xavi deberá decidir: Pedri o Fermín ante el PSG

El FC Barcelona dio el golpe en París pero queda todavía la segunda batalla, tal como se encargó Xavi de recordar en la rueda de prensa post-partido. Aunque antes del envite en Montjuïc hay el inoportuno partido de Cádiz, el técnico azulgrana piensa desde ya mismo en la posible alineación frente al PSG el próximo martes.

La única nota negativa que dejó el encuentro en el Parque de los Príncipes fueron las tarjetas amarillas a Sergi Roberto y Christensen, que se perderán la vuelta ya que estaban apercibidos de sanción. Ambos trataron de cortar acciones prometedoras del conjunto local, por lo que sus respectivas amonestaciones no admiten discusión. Así pues, Xavi deberá tomar una decisión: falta un acompañante para Frenkie de Jong y Gündogan en la medular.

Los dos candidatos principales son Pedri y Fermín. Oriol Romeu y Marc Casadó también están disponibles pero no parece realista imaginar a alguno de ellos en el once titular. Así pues, entre el tinerfeño y el onubense andará la cosa.

En condiciones normales no habría dudas y sería el ex de Las Palmas el elegido. Pedri volvió a demostrar con su asistencia a Raphinha en el 2-2 su inacabable magia. Sin embargo, el 'problema' es que el centrocampista llevaba más de un mes sin jugar y su reciente historial de lesiones invita a ser prudentes. Pedri apenas completó un par de sesiones de entrenamiento con el grupo antes del choque en París, cita a la que llegó muy justo.

El tinerfeño, favorito

Ahora, la gran incógnita es si los solo seis días que transcurrirán son margen suficiente para que el canario sea ya titular. Teniendo en cuenta que jugó media hora contra el PSG, parece probable que Xavi decida contar con él, aunque siempre con la idea en la cabeza de sustituirle en la segunda mitad. Otra duda es si el tinerfeño tendrá algo de minutos en Cádiz, aunque sean pocos, para seguir acumulando sensaciones.

La alternativa pasa por Fermín, quien siempre responde cuando se le necesita. El ex del Linares ya fue titular en la vuelta de octavos contra el Nápoles o en el Metropolitano, por lo que a Xavi no le temblaría el pulso. Fermín garantiza intensidad, verticalidad y llegada. Pero, teniendo en cuenta el caché de Pedri, si el canario está suficientemente bien y no hay contraorden médica, todo indica que será este quien forme tridente con Gündogan y Frenkie de Jong en Montjuïc. El onubense quedaría, como este miércoles, como opción para la segunda mitad.