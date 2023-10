Xavi: "Debemos volver a nuestro nivel de juego"

"El entorno del Barça tiene una gran capacidad para infravalorarlo todo" "Es difícil sustituir a un jugador de talla mundial como Lewandowski"

Xavi Hernández admitió en la previa del Granada-Barça que el juego del equipo no fue del todo satisfactorio en la reciente victoria en campo del Porto. El técnico azulgrana reconoció que por momentos su equipo pierde el control de los partidos y animó a su elenco a dar un paso adelante en Los Cármenes. "Debemos volver a nuestro nivel de juego, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos", aseguró.

Preguntado por el hecho de que el Barça es de los pocos clubes en las grandes Ligas europeas que todavía no han perdido en lo que va de curso, Xavi hizo autocrítica. "Es verdad que hemos empatado dos partidos, y eso no es nada positivo. Lo otro sí, pero lo que nos gustaría es estar más tiempo al nivel de lo que mostramos ante Betis, Amberes o Sevilla. Debemos volver al nivel de juego. Hay que ser exigentes con nosotros mismos y pensar que podemos estar al nivel de otros partidos que hemos hecho esta temporada", aseguró.

"Hay momentos en los que no tenemos el control"

El técnico azulgrana, que cree que es importante ganar al Granada para irse al parón con "tranquilidad", independientemente de si el triunfo sirve o no para recuperar el liderato, pidió a su elenco más control y pausa durante los partidos. "Hay momentos en los que no tenemos el control, o en los que no hay orden. Pero no es por falta de actitud. Muchas veces nos falta esa pausa", opinó.

Respecto a las varias bajas que tiene -Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha y Lewandowski-, el de Terrassa no ocultó que se trata de un momento delicado pero recalcó que ni mucho menos se trata de una plaga. "Sí que es el momento en el que tenemos más lesionados, también porque la plantilla es más corta que larga, pero tampoco es una plaga. Esperamos ir recuperando a jugadores durante los próximos partidos. Físicamente y a nivel médico estamos muy bien, realizando un trabajo extraordinario. Lo de Frenkie y Robert son dos tobillos, producto del juego y del infortunio", comentó.

"Aquí se infravalora todo"

Precisamente al ser preguntado por el centrocampista holandés, el preparador azulgrana dejó una reflexión hacia el 'famoso' entorno del Barça. "Hay una gran capacidad de infravalorar todo. Un jugador que es un 8 es un 6, uno que es un 10 es un 8. El jugador del Barça tiene que ser muy fuerte mentalmente. En otros clubes esto no pasa. Lo sientes con los futbolistas cuando hablas con ellos. Frenkie es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y lo ves en el día a día", explicó. "Este es el club más exigente del mundo. Quién diga lo contrario no ha estado aquí nunca", agregó.

"El Granada es el rival más físico de LaLiga"

Respecto al equipo de Paco López, Xavi se mostró admirador del juego ofensivo del técnico del Granada, del que destacó su despliegue. "Es el rival más físico de LaLiga, el que corre más kilómetros. Han sufrido en defensa, han encajado muchos goles, pero tienen potencial arriba. Son intensos, aprietan, generan mucho... tenemos que evitar transiciones y controlar su fútbol directo", avisó.

En lo extradeportivo, Xavi fue claro al ser preguntado por si Barcelona debería pujar para albergar la final del Mundial de 2030. "Claro. ¿Por qué no? El Camp Nou es el estadio con más capacidad del territorio español", afirmó como réplica indirecta a las palabras de Ancelotti, que reclamó la final para el Santiago Bernabéu argumentando que Madrid es la capital de España.

Nombres propios: Lewandowski, Fermín, Oriol Romeu, Balde...

Lewandowski: "Mete miedo a los rivales, fija a los centrales... Intentaremos que quien participe lo haga bien. Pero es difícil sustituir a un jugador de talla mundial como Robert".

Fermín: "Me gusta cómo juega, utiliza las dos piernas, se perfila bien, genera ocasiones de gol... no se hunde defensivamente, sino que gana muchos duelos. Tendrá muchos minutos si sigue a este nivel".

Oriol Romeu: "Romeu estuvo al nivel del equipo el otro día, y no estuvimos bien. Oriol es una garantía, estoy encantadísimo de tenerle en la plantilla. Sin balón siempre está bien situado, el otro día no estuvo bien pero como todo el equipo. Nos da muchas cosas, mucha seguridad defensiva".

Balde: "Lo veo muy bien, nos está dando muchísimo. Fue de los mejores el otro día en Porto. En ataque deberíamos sacar más rédito de esa banda, pero por lo demás estoy encantado".

Christensen: "No sería la primera opción, no es su posición el jugar de pivote. Está Gündogan, Gavi, Frenkie... no la descartamos en absoluto, porque ya ha jugado en esa demarcación".