Xavi 'responde' a Ancelotti

El técnico madridista aseguró que la final del Mundial 2030 debería jugarse en Madrid y en el Bernabéu El azulgrana ha respondido que "¿la final en Barcelona? ¿Por qué no?"

Xavi Hernández se ha pronunciado sobre la confirmación de que España finalmente acogerá el Mundial de 2030. Será una cita mundialista peculiar que se jugará hasta en tres continentes distintos. Sobre ello ha hablado el técnico egarense en la rueda de prensa previa al duelo ante el Granada.

"El formato del Mundial 2030 no es un formato normal, jugar en varios países", aseguró Xavi Hernández. Tras ello, también lre preguntaron por si el Camp Nou podría ser ideal para acoger la gran final del Mundial. Y el de Terrassa no lo ha dudado: "El Camp Nou claro que sí, por qué no. Es el estadio con más capacidad".

Se trata de unas declaraciones muy distintas a las que realizó hace escasas horas Carlo Ancelotti. Al técnico italiano también le preguntaron por donde debía jugarse esa final y 'Carletto' argumentó que, siendo Madrid la capital, debía jugarse en territorio madrileño y, concretamente, en el Santiago Bernabéu. Para Ancelotti, el templo blanco es el mejor estadio del mundo.

Veremos finalmente donde se disputa esa ansiada final del Mundial. Aún restan siete años para que España acoja una cita mundialista que apunta a ser tremendamente trepidante.